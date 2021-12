'Ya no tarda en morirse': Se viraliza comentario de Adela Micha sobre Silvia Pinal (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La periodista mexicana Adela Micha ha sido fuertemente criticada en las últimas horas luego de que se viralizara un video suyo opinando sobre el estado de salud de la actriz Silvia Pinal, quien permanece hospitalizada tras ser contagiada de covid-19 el pasado miércoles.

"¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, así que, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va a morir", le dijo a uno de los miembros de producción la conductora, quien no se percató que estaban al aire en ese momento.

De modo que en cuestión de horas circuló la grabación en redes sociales, donde múltiples usuarios se molestaron y reclamaron a la famosa su forma de expresarse de la mamá de Alejandra Guzmán. Algunos la tacharon de 'insensible'.

Tras el incidente, Micha reflexionó y emitió una disculpa a través de su cuenta de Twitter. “No fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa desde el fondo de mi corazón, deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto”, escribió.

Es importante mencionar que el comentario la periodista sucedió en un panorama que podría enfrentar la acriz de la época de oro, Silvia Pinal, pues además de sus 91 años, su estado de salud no es el mejor. Sin embargo, decirlo durante la programación en vivo no fue apropiado.

Asimismo, hay que tomar en cuenta que el material biográfico previo a una posible muerte es una actividad común que suele practicarse en los medios de comunicación cuando algunos artistas de avanzada edad o con fuertes problemas de salud sufren algún percance que pone en riesgo su vida.

“‘No se vaya a morir’ es muy diferente a ‘se va a morir’. “Justificando lo que claramente dijo, jaja. Qué oso”, “Ahí está el video, no quieras arreglar lo que está muy claro. Te interesa más la nota que la salud de la señora”, fueron algunas de las críticas que recibió en redes sociales.

Dice Adela Micha que Silvia Pinal no tarda en morirse ? se mamó!

Hospitalización

Silvia Pinal, la famosa actriz mexicana madre de Alejandra Guzmán, fue hospitalizada de emergencia en el hospital Médica Sur, en la Ciudad de México, tras resultar positiva de covid-19 y presentar algunos síntomas leves.

La información fue confirmada el jueves por su hija Alejandra Guzmán, quien detalló al programa 'Venga la alegría' que su madre fue internada el miércoles por una hipotensión y una arritmia cardiaca tras el contagio del mortal virus.

“Ayer se le bajó la frecuencia cardiaca, se le subió la presión. Le dieron una medicina para que se le bajara, entonces reaccionó muy abruptamente. Llegó una doctora que siempre la ve y le puso un suero. Ahí decidimos llevarla en una ambulancia a Médica Sur. Hay que esperar los estudios y le están poniendo un catéter en este momento. Tiene Covid”, narró Alejandra.

Según se conoció, la actriz de 90 años tenía su esquema de vacunación completo, pues ya había recibido la tercera dosis de refuerzo, sin embargo, el virus habría burlado la inmunización.

Hasta el momento, Silvia Pinal está estable y los médicos le están realizando más estudios para determinar el tratamiento a seguir.

