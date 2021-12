Christian Nodal revela si ya hizo su testamento, ¿le dejará su fortuna a Belinda?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Christian Nodal y Belinda se han convertido en una de las parejas más queridas del medio y aunque desde sus inicios han estado bajo los reflectores generando polémica ya sea por gestos, acciones o exparejas, su amor ha sido admirado y aplaudido en reiteradas ocasiones. Esta vez, el sonorense de 22 años confesó varios aspectos sobre su testamento, ¿estará Belinda?

Durante una entrevista para el programa mexicano 'Ventaneando', el intérprete de 'Adiós amor' confesó que todavía no tiene un testamento, sin embargo, ya tiene claro quién sería la persona que heredaría su fortuna en caso de su muerte.

"Todavía no tengo un testamento porque todavía no tengo un hijo o a alguien más. Todavía no tengo esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer ya cuando considere que estoy en una etapa más grande y que mi carrera está más concluida", expresó.

Al ser cuestionado sobre si dejaría a Belinda con alguna parte de su testamento, el cantante respondió: "Claro que lo voy a hacer... Claro, pues si es mi esposa y la mamá de mis hijos, pues claro que sí -la pondría en el testamento-".



Entre otras cosas, Nodal explicó su opinión sobre la recomendación de la conductora Andrea Legarreta respecto a casarse por bienes separados con Belinda. "Yo opino que cada quien se tiene que encargar de su vida, con todo respeto lo digo. Yo jamás me atrevería a opinar de alguien sin conocer a esa persona. No conozco a esa persona, pero le mando mucho amor, muchas bendiciones y mucha buena vibra", detalló.

Compromiso

En marzo, Christian Nodal compartió una fotografía junto a su novia donde aparecen muy enamorados y ella sosteniendo una rosa roja en su mano. Para sorpresa de muchos, el mensaje que la acompañaba era para hacer público que la cantante y actriz había dado el 'sí, quiero'.

"Damas y caballeros... Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo", publicó Nodal en su perfil social.

Por su parte, Belinda se limitó a responder que era "la mujer más feliz del mundo".

Miles de comentarios y millones de 'Me gusta' no se hiceron esperar, puesto que la pareja de famosos se ha ganado el corazón y aprobación de todos sus seguidores.

Varios medios de la farándula en México han informado que será el próximo 28 de agosto el día en que la pareja se convertirá en marido y mujer.

