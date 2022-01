Viuda de víctima del accidente en Colorado considera severa la sentencia contra cubano

COLORADO, ESTADOS UNIDOS.- La viuda de un hombre que murió en el fatal accidente vial protagonizado por el camionero de origen cubano, Rogel Aguilera Mederos, se pronunció recientemente tras ver la ola de indignación que ha generado la condena a 110 años de cárcel que recibió el joven de 25 años.



Fue el 25 de abril de 2019 cuando Rogel Aguilera Mederos conducía un camión cargado con madera, transitaba por la carretera interestatal 70 en Lakewood, cerca de Denver, Colorado, que presuntamente perdió los frenos e impactó contra una veintena de vehículos y causó la muerte de cuatro personas.



Las víctimas fueron identificadas como William Bailey (67), Miguel Ángel Lamas Arellano (24), Stanley Politano (69) y Doyle Harrison (61), este último, era esposo de Kathleen Harrison, quien habló con TMZ y dio a conocer su impresión sobre el caso.

"Ha sido difícil, a veces se siente como ser la mitad de una persona”, dijo Harrison sobre cómo ha sido su vida tras la tragedia que le arrebató a su compañero de vida.



Sobre la condena de 110 años de prisión, la mujer reconoció que era severa y opinó que 20 años será "más modesto", según el medio al que concedió la entrevista.



Sin embargo, también arremetió contra la socialité, Kim Kardashian, quien a través de sus redes sociales juzgó la condena y se unió a las peticiones para que se revise la sentencia.



"Sé que todos han estado publicando sobre Rogel Aguilera-Mederos esta semana. Hice una inmersión profunda en él para averiguar cuál es la situación ” , escribió el martes la modelo y empresaria.

“Otra parte impactante e injusta de este caso es que el juez no quiso condenarlo a una sentencia tan larga. Sin embargo, debido a los mínimos obligatorios en Colorado, sus manos estaban atadas. Los mínimos obligatorios quitan la discreción judicial y deben terminar", agregó.



"Rezo para que el gobernador (Jared) Polis, quien ha sido un líder en el apoyo a las reformas que aumentan la dignidad humana en el sistema legal, conmute su sentencia”, finalizó Kardashian, quien recientemente aprobó un examen en su carrera para convertirse en abogada.



Ante esto Harrison respondió: "No creo que queramos que nuestros procedimientos locales en ningún estado se hagan cargo de quien tiene la voz más ruidosa, porque la gente no conoce todos los detalles. Se basan en la emoción", aseveró la viuda.



Tras la condena, cientos de camioneros que viajan a Colorado u otros estados se han llamado a una huelga de brazos caídos cuando se trate de llevar cargas a ese lugar, pues afirman que deben ser solidarios con su compañero condenado por un acto que se salió de sus manos, además, alegan que si no se pide una condena "más justa" los próximos en sufrir la severidad de la ley podrían ser ellos.

La madre de Rogel, Oslaida Mederos, también ha dicho entre lágrimas que la condena de su hijo es muy elevada, pues afirma que ni siquiera los terroristas reciben tantos años de prisión.



Otro en pronunciarse fue un fiscal del estado, quien solicitó al juez que considere reducir la sentencia. El inmigrante cubano fue condenado en octubre por 42 cargos, incluido homicidio vehicular y asalto en primer grado derivado del mortal accidente.