Javier Portillo tras segundo tetra a los 40 años: "Pónganme al lado de Abreu y Buffon"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Javier Portillo se ha convertido en uno de los jugadores más respetados por la afición del Olimpia, ya que siempre ha demostrado mucho amor y entrega por el escudo del León y además sabe muy bien del ADN ganador del Rey de Copas.



"El Pulgarcito" ha entrado en los libros de la historia Merengue al ser uno de los pocos jugadores en haber conquistado los dos tetracampeonatos que el Albo tiene en su extenso palmarés, el cual ayer recibió con los brazos abiertos a la copa 34.

Para este torneo, y a sus 40 años de edad, Portillo logró hacerse con el puesto de titular y con mucha categoría y luciendo como un joven de 20 años selló una gran actuación en la gran final en donde se lució como en sus primeros años y fue una pieza clave en el equipo de Pedro Troglio.



Aunque su regreso al Olimpia fue muy cuestionado por su edad, el jugador demostró estar a la altura de una institución como Olimpia y con mucha calidad y entrega se ha ganado el respeto de toda la afición Merengue.



"Gracias porque me dieron la oportunidad de regresar y les hemos cumplido, pero ya mañana esta afición está pidiendo el pentacampeonato y tenemos que prepararnos para eso", dijo.



De igual manera "El Pulgarcito" aprovechó para desahogarse de las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera por haber sido separado de los clubes en que ha militado por motivos disciplinarios.



"Yo donde he estado he mantenido un buen nivel de juego y para eso el secreto es cuidarnos, no andar en fiestas. Me hicieron a un lado porque no salía a beber y a fiestas, pero el fútbol me ha dado demasiado y no me arrepiento, sino no estuviéramos hablando de un segundo tetracampeonato", manifestó Portillo.

El futbolista de mayor edad en ser campeón en Honduras

Si bien es cierto, el Olimpia cuenta con una plantilla que es una interesante mezcla de experiencia y juventud, en la cual Javier Portillo es el jugador más longevo con 40 años, por lo que ayer hizo historia al ser el futbolista más veterano en ser campeón del fútbol hondureño.



Para el veterano jugador esto no es poca cosa, señalando que ha sido parte importante de estos éxitos del Olimpia y que además puede ponerse a la par de Gianluigi Buffon y Sebastián "Loco" Abreu, veteranos jugadores que saben lo que es ser campeón a esa edad.



"Hasta que Dios lo decida, tenemos todas las ganas del mundo, no tengo lesiones graves y ahora vamos a celebrar, darle gracias a Dios. Soy el primer jugador de la Liga Nacional que alcanza ser campeón a los 40 años siendo parte importante. Por ahí miré que Buffon, somos pocos en el mundo. Póngame a un lado con Abreu y Buffon (entre risas)".

