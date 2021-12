¿Cuál es la última voluntad de Silvia Pinal, 'La Diva de México'?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras la hospitalización por covid-19 de la actriz mexicana Silvia Pinal el miércoles, muchos han rememorado la ocasión cuando la famosa dio detalles sobre su testamento y voluntad antes de morir.



Fue durante una entrevista para el programa radial 'Todo para la mujer', en el que la conductora de 'Mujer casos de la vida real' confesó entre risas que su último deseo sería que Luis Miguel le cante. “¡Órale nieto, no te arrugues!”, dijo sonriente al recordar al padre de su bisnieta, Michelle Salas.



Lo anterior surgió a raíz de interrogantes de los medios de comunicación mexicanos, quienes le mencionaron un posible homenaje de cuerpo presente tras su muerte, a lo que la famosa comprometió a 'El Sol', aunque poco después dijo que era una broma.

LEA: Silvia Pinal desmiente acusaciones de Frida Sofía hacia Alejandra Guzmán





Entre otras cosas, pero con el mismo tema, Silvia Pinal reveló que ya tenía listo su testamento ya que no quiere provocar problemas entre sus hijos: Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán, Sylvia Pasquel y Viridiana Alatriste.



“Nos vamos a quedar con lo mismo todos... yo de testamentos no hablo con mis hijos, capaz que saliendo de aquí me ahorcan, no, no. Yo creo que algún pleito habrá, pero ya va a valer mad%&$, yo voy a estar viéndolos nada más”, reiteró.

+ ¿Cuáles son las predicciones de Mhoni Vidente para el 2022?





Hospitalización

Silvia Pinal resultó positivo al covid-19 el miércoles, por lo que fue trasladada al hospital Médica Sur de la Ciudad de México, donde permanece hospitalizada.



Según contaron sus familiares, la actriz comenzó a sentirse mal de la presión arterial, por lo que recibió ayuda médica para estabilizarse, pero al no mostrar una mejoría fue trasladada hacia el mencionado centro asistencial, donde se le realizó una prueba de coronavirus como parte del protocolo y salió positiva.



Hasta el momento, se sabe que la mamá de Alejandra Guzmán permanece estable, tranquila gracias a que el contagio se detecto en buen momento.



También se conoció que sus hijos se sometieron a una prueba de covid-19 y solo Sylvia Pasquel resultó positiva.

VEA: Natti Natasha y Raphy Pina iban a viajar con sus hijos en el mismo avión de Flow La Movie

¿Dónde se contagiaron?

De acuerdo con Pasquel, su madre no se contagió en una reunión en Morelos como se creía sino que fue en su casa el pasado viernes 17 de diciembre.



“Mi mamá se debió haber contagiado el viernes, ese día Alejandra mandó un equipo para que le hicieran una filmación, entonces una de las personas que venía ahí, unos días después, (al parecer el domingo), le avisaron a Ifigenia que tenía covid”, fue lo que reveló la también actriz.



Ese mismo fin de semana, sus hijos y nietos decidieron pasar con ella dándoles besos y abrazos.

LEA: ¿Por qué los personajes de Roberto Gómez Bolaños iniciaban con 'Ch'?