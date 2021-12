El "Enmascarado Aurinegro", el filántropo aficionado del Real España que alienta en la final

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Fornido, llegando al metro ochenta de altura y con una extrovertidad notable, el conocido como "El Aurinegro Enmascarado" es la sensación de la hinchada catedrática dentro y fuera del sector de sombra norte.



Su labor es motivar al aficionado de la Máquina mediante su página de Facebook llamada por su mismo sobrenombre, pues su verdadera identidad, junto a la de su familia, es secreta, según reveló a los micrófonos de EL HERALDO.

"Yo hago esto por pasión, a mi nadie me paga. Mi labor es alentar a los aficionados para que vengan al estadio en paz. Rifamos boletos, que los directivos me suelen regalar, camisas, que algunos amigos me donan o yo consigo", inició su relato el "loco" aficionado.



¿Por qué haces esto? Se le consultó, a lo que respondió:



"Es una forma de demostrar mi amor por Real España. Es puro hobby. A la gente le gusta, ellos se suelen ganar premios, y les parece bonito que un hincha haga esto, no sólo la nuestra, sino que las rivales".



El enmascarado inició con su proyecto en el mes de abril, pero su amor por el Aurinegro ha sido "desde antes que naciera".

Su máscara no fue hecha por sí mismo, sino que la compró en el Distrito Federal, capital de México.



"Yo estuve en el DF por capacitaciones de mi antiguo trabajo. La máscara la vi en un kiosco y como era aurinegra decidí comprarla", confesó el enmascarado, quien se enamoró del histórico españolista Washington Hernández, uruguayo que maravilló en Liga Nacional en los años noventa.



El aficionado del Real España que cuenta con una página en Facebook de más de dos mil seguidores se dedica al emprendimiento, pues él vende mercadería online que compra desde Estados Unidos.



El sampedrano tiene 40 años, está casado y es padre de cinco hijos, siendo dos de ellos quienes le acompañaron a la gran final de este jueves y le ayudaron en su transmisión de casi dos horas donde rifaron boletos a hinchas mediante preguntas. Su familia es "full" Máquina.

