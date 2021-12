Empleados del Hospital Escuela anuncian asambleas informativas a partir de este jueves

De no recibir respuestas positivas, las asambleas informativas podrían prolongarse, según el personal. Foto: EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras varios días en los que han exigido la asignación de plazas permanentes, un grupo de empleados del Hospital Escuela anunciaron que realizarán asambleas informativas a partir de este jueves 23 de diciembre, como medida de presión para obtener lo que consideran un derecho adquirido.



A través de un comunicado, el personal de primera línea en la lucha contra el covid-19 del Hospital Escuela advirtió que no cesará en la búsqueda de mejores condiciones laborales, pues aducen que se las han ganado "con esfuerzo durante una de las mayores crisis que ha vivido Honduras y el mundo".



"Aunque tratamos de hacer bien el proceso, no se nos ha tomado en cuenta e históricamente Honduras es un país donde los derechos se defienden en las calles y no sobre la mesa, por lo cual nos avocamos a esta misma para hacer valer lo que con esfuerzo nos hemos ganado y que agotaremos todas las instancias necesarias para que se cumpla con lo prometido por nuestro gobierno", sigue diciendo el documento.

El papel fue firmado por representantes del personal de primera línea contra el covid-19, quienes a su vez recordaron a las autoridades encargadas de aprobar sus plazas que el Hospital Escuela es el mayor centro asistencial en el país y que por tanto, "fue uno de los mayores centros de atención durante la pandemia", además de "resolver las complejas patologías de la población hondureña, tanto quirúrgicas como médicas".



El personal afectado ha hecho referencia al decreto ejecutivo PCM-130-2021, en donde se establece que tienen el derecho a la asignación de una plaza en retribución por la labor brindada durante la emergencia, por lo que afirman que no dejarán de exigir a la Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas, autoridades del Hospital Escuela y autoridades del gobierno la asignación de una plaza permanente como ha ocurrido en los últimos días con empleados de otras instituciones.

