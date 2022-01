Estados Unidos autoriza la píldora anticovid de Pfizer

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.-Estados Unidos autorizó el miércoles la píldora contra el covid-19 de Pfizer para personas de alto riesgo mayores de 12 años, mientras los contagios crecen en el país por la variante ómicron, que amenaza las fiestas de fin de año.



Paxlovid, que comprende dos tipos de tabletas, recibió la autorización de uso de emergencia por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) después de que un ensayo clínico demostró que reduce en 88% el riesgo de hospitalizaciones y muertes de personas en riesgo.



"La acción de hoy es un testimonio del poder de la ciencia y el resultado de la innovación y el ingenio estadounidense", exaltó el presidente Joe Biden en un comunicado, prometiendo invocar una ley que ayudaría a Pfizer a aumentar rápidamente la producción.



Estados Unidos ha invertido 5.300 millones de dólares en la adquisición de 10 millones de tratamientos: los primeros 265.000 se entregarán en enero y el resto a fines del verano boreal, dijo el coordinador de covid de la Casa Blanca, Jeff Zients, en una comunicación con la prensa.



"La autorización de hoy presenta el primer tratamiento contra el covid-19 en forma de píldora que se toma por vía oral... un gran paso en la lucha contra esta pandemia", dijo la científica de la FDA Patrizia Cavazzoni en un comunicado.

VEA: España impone mascarilla en exteriores y Reino Unido supera los 100 mil casos covid en 24 horas



La FDA enfatizó que el tratamiento debe complementar, en lugar de reemplazar, a las vacunas, que siguen siendo la barrera de primera línea contra el coronavirus.



Sin emabargo, al estar disponibles en farmacias, las píldoras serían más accesibles que los tratamientos con anticuerpos sintéticos, que requieren infusiones administradas por goteo en hospitales o centros especializados.



El regulador de medicamentos de la Unión Europea permitió la semana pasada a los estados miembros usar el tratamiento contra el covid de Pfizer antes de la aprobación formal, como una medida de emergencia para frenar una ola impulsada por ómicron.

ADEMÁS: China ordena el confinamiento de una ciudad de 13 millones de habitantes por el covid-19

Ola de ómicron

La autorización llega en momentos en que aumentan los casos en Estados Unidos por ómicron, la variante más infecciosa hasta la fecha, y cuando acceder a pruebas es un desafío por las largas filas.



Empresas como Amazon, Walgreens y CVS limitaron el número de pruebas caseras que los clientes pueden comprar.



La administración de Biden prometió enviar 500 millones de pruebas a partir del próximo mes, aunque los expertos dicen que esa cifra es demasiado pequeña y el momento demasiado tarde.



Los contagios en Estados Unidos ascienden a unos 150.000 diarios, mientras 7.800 de los cuales deben ser hospitalizados y 1.200 mueren, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).



La variante representa el 90% de todos los casos en algunas regiones del país, dijo a los periodistas la directora de los CDC, Rochelle Walensky.



Ómicron es más capaz de eludir la inmunidad previa, y las autoridades de salud instan al público a inocularse refuerzos de vacunas de ARNm para recuperar un mayor grado de protección.



A diferencia de las vacunas, la píldora antcovid no se dirige a la proteína spike en constante evolución, que el coronavirus utiliza para invadir las células. Debido a ello, en teoría, estaría mejor capacitada para enfrentar a las variantes. Pfizer dijo que los estudios de laboratorio preliminares respaldaron esa hipótesis.



Paxlovid es una combinación de una nueva molécula, nirmatrelvir, y ritonavir, el antiviral contra el VIH, que se toman en comprimidos separados.



El nirmatrelvir bloquea la acción de una enzima que el virus necesita para replicarse, mientras que el ritonavir ralentiza la degradación del nirmatrelvir para que permanezca en el cuerpo durante más tiempo y en niveles más altos.

LEA: Francia comienza a vacunar contra el covid-19 a niños de 5 a 11 años



Los tratamientos con anticuerpos sintéticos desarrollados por Eli Lilly y Regeneron no son efectivos contra ómicron, dijo a los periodistas el destacado científico Anthony Fauci, pero un tratamiento con anticuerpos de GlaxoSmithKline (GSK) y un fármaco de anticuerpos profiláctico de AstraZeneca siguen siendo protectores.



Estados Unidos compró un millón de ciclos del tratamiento GSK que se espera que estén listos para enero 300.000, así como medio millón de dosis del fármaco de AstraZeneca, que se puede administrar de forma preventiva a personas inmunodeprimidas que no responden tan bien a las vacunas.



Aún se espera la autorización para otra píldora contra el covid, desarrollada por Merck, que también se toma durante cinco días y ha demostrado reducir las hospitalizaciones y muertes en un 30% entre personas con alto riesgo.



Los expertos independientes votaron a favor de ese tratamiento por un estrecho margen, aunque expresaron preocupaciones en torno a su seguridad, como el daño potencial a los fetos y el posible daño al ADN.



Los dos tratamientos funcionan de diferentes maneras dentro del cuerpo y no se cree que la píldora de Pfizer conlleve el mismo nivel de preocupaciones.