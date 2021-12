"Tiene 4 cadenas perpetuas", lamenta madre de cubano condenado a 110 años de prisión  

COLORADO, ESTADOS UNIDOS.-Doña Oslaida Mederos, madre del joven camionero que fue sentenciado a 110 años en prisión, lamenta mucho que vean a su hijo como un terrorista.



"Yo me quería morir, yo estaba muy mal, hasta ahora que veo el apoyo de todos los países veo que todo el mundo está defendiendo esta causa injusta, mi hijo tiene cuatro cadenas perpetuas, ni un terrorista", dijo a CNN la madre de Rogel Aguilera.



"Todos los camioneros me llaman diario, de miles de compañías de camiones que dicen que no van más para Colorado, porque hoy es mi hijo mañana puede ser uno de ellos", asegura.

Y es que según el relato de su madre, Rogel esta viviendo un infierno por algo que se salió de sus manos.



Agradeció a todas las personas que la han apoyado alrededor del mundo, desde celebridades hasta todas las compañías de camiones que hay en Estados Unidos.

Petición

Más de 4.5 millones de personas han firmado una petición en línea para pedirle al gobernador de Colorado, Jared Polis, que perdone o conmute a Rogel Aguilera.



"Me estoy muriendo en vida", dijo Aguilera, de origen cubano y residente de Texas, poco antes de recibir la inesperada sentencia y de pedirles perdón a las familias de las víctimas por la tragedia de abril del 2019.



Según un portavoz de Change.org, la petición a favor de Aguilera es la que ha tenido más apoyo en el sitio web en todo 2021. En solo una hora, más de 45,000 personas firmaron la petición el miércoles.

