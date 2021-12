Excesos navideños: ¿cómo adelantarse al reto y no fracasar en el intento?

Los banquetes navideños suelen estar repletos de opciones poco saludables, pero usted y su familia pueden optar por menús más equilibrados y así no recargar demasiado el estómago. Foto: Pixabay

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras unos se decantan por las decoraciones del hogar y otros buscan la ropa perfecta para las fotografías, una buena parte ya se está preparando para recibir el banquete esta Navidad.



Por supuesto, se sabe que la temporada se presta para degustar platillos tradicionales que suelen ser muy apetecidos, aunque poco saludables. Pero, sin declinar por completo el menú, hay maneras de sobrellevar mejor el reto de no caer en los excesos navideños.



Las cenas de Nochebuena y de Año Nuevo no son las únicas tentaciones. En esta época, la reunión del trabajo, el intercambio con los amigos y cualquier otra invitación que involucre comer y beber por fuera, suman. Por ende, lo primero que se recomienda es delimitar la agenda e inclinarse por opciones más equilibradas.

ES DE INTERÉS: Fatiga mental, un enemigo silencioso: ¿Cómo combatirlo?

No se trata de privarse de las comidas y los postres de temporada, sino de poner cuidado a las porciones y la frecuencia en que se ingieren. Los gustos con moderación saben mejor. Foto: Pixabay







Si quiere probar algún dulce o postre navideño, compre o prepare lo justo para los días festivos. Si no tiene incitaciones adicionales sobre la mesa, será más difícil buscarlas por otro lado. Además, si guarda, es demasiado seguro que en enero seguirá comiendo hasta que se acabe. Recuerde que el azúcar favorece la ganancia de peso.



Por último, no olvide que el resto de los días debe seguir con su rutina ideal. No se trata de dejar de comer ni hacer ningún plan detox. Priorice el consumo de verduras, carnes magras, pescado y legumbres. Coma fruta de postre y limite la ingesta de refrescos y alcohol.

LEA: ¿Por qué me despierto a las 3 de la madrugada? Conoce el misterioso significado