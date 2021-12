Ramiro Rocca sería titular el jueves ante Olimpia en el Morazán

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- ¡Esperanzadoras noticias para los seguidores del Real España! El delantero argentino Ramiro Rocca sería titular el jueves en el partido de vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2021 ante el Olimpia en el Estadio Morazán.



La noticia fue dada a conocer por el presidente del conjunto aurinegro, Elías Burbara, quien adelantó que el goleador de la Máquina desde ayer se presentó a los entrenamientos y ya tiene la mira puesta en el decisivo compromiso en donde buscan remontar una desventaja de dos goles.

Burbara confesó que el argentino podría estar al 100% para la final, ya que pudo estar en la práctica del lunes tras haber logrado bajar la fiebre que lo marginó de poder disputar el partido de ida del pasado domingo.



A pesar de haber salido negativo en las pruebas de covid-19, Rocca tuvo que permanecer aislado del resto de sus compañero.



"Tenía una calentura, resfriado y dolor de cuerpo. Se medicó, se le hcieron pruebas de covid-19 y gracias a Dios salió negativa, pero realmente fue parte del protocolo de salud que se maneja y se tuvo que aislar el día del juego. No podíamos dar por sentado que no era nada; se esperó hasta el último momento pero cuando el equipo iba saliendo para el estadio no estaba listo", afirmó el mandamás de Real España en una entrevista a Radio Internacional.

Asimismo, Burbara añadió que será Raúl "Potro" Gutiérrez que irá evaluando la evolución de Rocca para definir si arrancará como titular ante Olimpia el jueves.



Sin duda alguna la mejoría en la salud de Ramiro Rocca ha sido una noticia esperanzadora para los fanáticos aurinegros previo al partido de vuelta del próximo jueves a las 7:00 PM en el Estadio Morazán, en donde su equipo busca remontar el 2-0 sufrido en la ida para quitarle la corona de campeón del fútbol honduerño al Olimpia.

