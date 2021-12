Conferencia Episcopal llama a practicar la solidaridad esta Navidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Conferencia Episcopal de Honduras se pronunció este martes sobre la época navideña que está por iniciar y envió un claro mensaje a la población en el marco de esta fecha tan importante.



El documento, firmado por monseñor Ángel Garachana y el reverendo Emigdio Duarte Figueroa, llama a la población a no desviar la finalidad de la celebración de la Navidad con prácticas banales, sino más bien recordar el verdadero propósito que esconde la memorable fecha.



"El sentido profundo de la alegría de la Navidad no consiste en comprar cosas, comer o beber, o quemar pólvora: sin Cristo no hay Navidad", señala el documento de la Iglesia Católica.

Además, las autoridades eclesiásticas llamaron a la comunidad cristiana que las prácticas en familia en el marco de estas fechas no terminen desvirtuadas "cuidemos que los momentos sagrados en familia, contemplando el ministerio infinito de Dios hecho hombre, no se mundanicen", agrega.



El llamado enfático es a que "la Navidad represente, para los que creemos en Jesús, la gran oportunidad para llevar a todos la salvación de Dios: a los grupos de la parroquia, a los niños de la calle, a los presos de la cárcel, a los que barren cada mañana las calles de la ciudad, a los ancianos del hogar que no tienen quién los visite y a la plaza del pueblo para cantar villancicos, es decir, a donde sea que el espíritu santo nos conduzca".

Pronunciamiento íntegro:

Los Obispos miembros de la Conferencia Episcopal de Honduras, ante la celebración de la Natividad de Jesús, deseamos expresar nuestra felicitación al pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad acompañada de nuestros mejores deseos de paz y de esperanza.



Les anuncio una gran alegría (Lc. 2,10a)



Al contemplar al hijo de Dios hecho hombre, nuestro corazón se llena de alegría porque el Padre eterno ha querido revelarnos tan grande misterio de amor y redención; pero también, ante este don sublime, nos descubrimos necesitados, porque nuestras relaciones interpersonales, comunitaria y sociales han sufrido deterioros; no somos capaces, muchas veces, de vivir la solidaridad con el hermano que sufre. El Señor Jesús viene a nosotros y en la celebración de su nacimiento glorioso nos ofrece una inmejorable oportunidad, mediante la cual recordamos que somos entrañablemente amados y reconciliados por Dios, “porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único, para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna”, (Jn. 3,16)



Hermanos, Dios nos ha envuelto en su amor para que aprendamos a amarnos unos a otros de la misma manera. Esta experiencia del amor de Dios nos debe llevar a construir unas relaciones sociales justas y fraternas; de esta manera, podremos trabajar juntos, con verdadero compromiso y espíritu de solidaridad, hasta hacer de Honduras la nación que merecemos y que necesitamos.



Les ha nacido hoy un Salvador (Lc. 2, 11)

La celebración del nacimiento del hijo de Dios nos ayuda a recordar que él está con nosotros. Por ello, tenemos que velar, para que nuestras fiestas cristianas no terminen desvirtuadas de su único y verdadero sentido. Cuidemos que los momentos sagrados en familia, contemplando el ministerio infinito de Dios hecho hombre, no se mundanicen. El sentido profundo de la alegría de la Navidad no consiste en comprar cosas, comer o beber, o quemar pólvora: sin Cristo no hay Navidad. Esta Navidad debe ser para todos un signo de esperanza de algo nuevo, para el año que está por comenzar. Demos a Dios un espacio en nuestra vida y en la vida familiar, que no se repita lo de Belén dónde no había espacio para Jesús en ninguna parte.



Hace apenas unos días el Santo Padre Francisco enseñaba que la belleza de la Navidad no desentona con la prueba de vida que está viviendo el mundo a causa de la pandemia. La Navidad es un tiempo para celebrar la compasión y la ternura de Dios: su belleza es humilde y está llena de calor humano, brilla a través de gestos de amor concreto. La Navidad -decía el papa- no es ni superficial ni evasiva, porque nos ensancha el corazón, abriéndolo a la gratitud, al donarnos nosotros mismos.



Para todo el pueblo (Lc. 2,10a)

El plan de salvación, realizado por Dios a través de su amado hijo, es algo maravillosamente grande y nosotros estamos llamados a hacerlo nuestro y corresponder con generosidad. En diversos momentos hemos sido testigos de que podemos hacer juntos grandes cosas.



En la experiencia de las pasadas elecciones, por ejemplo, se ha visto a un pueblo que salió a las calles a votar, buscando con ello un futuro mejor. Por eso, tenemos la esperanza de que también la Navidad represente, para los que creemos en Jesús, la gran oportunidad para llevar a todos la salvación de Dios: a los grupos de la parroquia, a los niños de la calle, a los presos de la cárcel, a los que barren cada mañana las calles de la ciudad, a los ancianos del hogar que no tienen quién los visite y a la plaza del pueblo para cantar villancicos, es decir, a donde sea que el Espíritu Santo nos conduzca.



Ahora que nos preparamos, con gozo y esperanza, para recibir al Señor, que viene a salvarnos, cantamos llenos de júbilo Ven, Señor Jesús (Ap. 22,20), mientras resuena en nuestro corazón la invitación que nos ha hecho el Santo Padre Francisco en su Encíclica Fratelli Tutti: “¡Caminemos en esperanza!”. Este caminar en esperanza, se debe a que, no es solo que el señor viene, sino que también nosotros vamos a su encuentro.



Asumamos el compromiso serio y responsable de la reconstrucción qué necesita nuestro país, que es un auténtico proceso de paz. El papa Francisco ha querido enseñarnos que el proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo, porque es un trabajo paciente, que busca la verdad y la justicia y se abre paso a paso a una esperanza común, más fuerte que cualquier adversidad. Y es aquí donde Honduras nos necesita a todos y a cada uno de sus hijos. Un proverbio popular dice: “Si quieren ir rápido, vayan solos; si quieren ir lejos, vayan juntos”.



Aprendamos en esta Navidad a vivir las dos experiencias juntas: la ternura del hogar que celebra la vida, pero también la solidaridad del pueblo que camina hacia la liberación.



Que la Santísima Virgen de Suyapa, en este Año Jubilar que hemos iniciado en su honor, interceda por nosotros y nos acompañe, para junto con Jesucristo y bajo la guía del Espíritu Santo: es verdadera sinodalidad. ¡ Feliz Navidad para todos!



Ciudad de Tegucigalpa, 21 de diciembre de 2021.

