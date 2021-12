"Hubiese ido con ella hasta el final del mundo": Miguel Bosé revela detalles de mujer trans con la que tuvo una relación

MADRID, ESPAÑA.- El cantante español Miguel Bosé se ha convertido en un luchador por los derechos de la comunidad LGBT+ y es justamente eso lo que ha querido plasmar en su libro "El hijo del capitán trueno", donde además presenta algunas de sus vivencias como artista y ser humano.



Durante una entrevista con el portal El Espectador, Bosé se refirió a lo difícil que fue para él tener una relación gay hace muchos años, pues el rechazo y la discriminación estaban más latentes en la sociedad española y en el mundo.



Si bien es cierto, recuerda que en su hogar hablar de sexualidad no era algo difícil pues "el tema afectivo era parte de la expontaneidad en la casa, se vivía con mucha naturalidad. Yo tuve un arranque en mi sexualidad sin fronteras, no tenía tabués", afuera era otra historia.

"La persona con la cual yo perdí mi virginidad me dijo, de forma muy respetuosa, si de verdad quería o no y fue con una persona con un sexo trans, con la cual todo era mucho más complicado, pero jamás sentí que había algo raro ahí, me parecía una mujer con una inmensa belleza, en ese momento me hubiese ido con ella hasta el final del mundo y luego quedamos en una relación y con una complicidad tremenda", reveló entre risas en la entrevista.



Según Bosé, esa experiencia lo marcó para siempre y le enseñó que no había un límite impuesto a la hora de enamorarse, pues asegura que los humanos no somos nadie para definir cuál es la manera correcta de hacerlo.

"Las cosas están contadas con mucha naturalidad y mucho orgullo (en su libro) imagínense en aquella época en un país blanquista lo que eso suponía y ahora se está legislando, los derechos son derechos, después de tantas luchas y peleas se le está dando voz, lugar y naturalidad a todas las tendencias que son lógicas en el amor, porque biología son dos, hombre y mujer, pero hay una infinita variedad de mezclas y de posibilidades y variaciones", afirmó.



"Y luego, en el amor, ¿quién es nadie para decir que un hombre no se puede enamorar de otro hombre o una mujer de otra mujer o un trans o de cualquier otra forma?, cuando él , que es un dios, lo permite y se da a todos los seres, quiénes somos nosotros para imponer reglas, no se puede, no se debe", concluyó el artista que ha plasmado su biografía en 500 páginas.