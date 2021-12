Reportan el aumento de un lempira en la unidad de pan en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como una respuesta casi inmediata ante el aumento de precio de algunos productos esenciales para su elaboración, el lunes se oficializó el aumento de un lempira por unidad de pan en la capital.



Así lo confirmó Enrique Varela, representante de la Asociación Nacional de Panaderos de Honduras, quien aclaró que como rubro lo único que buscan es no desaparecer del mercado, porque “¡ya no aguantamos! Subimos el precio porque no hay de otra, pero no estamos ganando más”, aseguró.



Varela argumentó que el “trancazo” viene luego de que el precio de la harina aumentó unos L 200 el quintal, la caja de manteca de 50 libras subió entre L 220 y L 260, el azúcar, L 55 el quintal, las bolsas plásticas, L 8 la libra, entre otros.

+: El brillo de miles de luces enciende el espíritu de la Navidad en la capital

La Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah), explicó que el aumento fue de L 1 por unidad y de L 10 por bolsa. Es decir, la unidad que costaba L 1 pasó a costar L 2 y la bolsa que costaba L 20 ahora se cotiza a L 30. David Montoya, un joven repartidor de pan en el sector de la colonia Villanueva y alrededores, dijo que la población se niega a aceptar el aumento y el lunes sus ventas no fueron significativas.



De su lado, la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), a través de un comunicado, aseguró que los precios se mantienen estables. Sin embargo, argumentaron que la Asociación de Productores de Pan de Honduras hicieron un “cambio de presentaciones del producto final para dar mayores opciones al consumidor final”.

+: En Navidad se dispara costo del pollo, frijol y embutidos