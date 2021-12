"Mel" Zelaya: Militares tuvieron que intervenir para que el CNE diera primer informe

Faustino Ordóñez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El expresidente Manuel Zelaya Rosales reveló qué sectores (que no identificó) estuvieron presionando la noche del 28 de noviembre para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no diera la primera proyección de resultados.



“Felicito al CNE que pudo superar todo el boicot, todos los obstáculos que se pusieron, hasta el último día, hasta la última hora, cuando no se quería dar ni siquiera a las 8:20 de la noche, no se quería dar el informe”, reveló Zelaya al noticiero Hoy Mismo.



“Tuvo que intervenir, y lo digo por primera vez, tuvieron que intervenir los militares, para que se diera el informe”, añadió.



El exmandatario y esposo de la presidenta electa dijo que no dará más detalles de lo ocurrido la noche del domingo 28 en el seno del Consejo Nacional Electoral.

“No voy a dar más detalles pero tuvo que intervenir el propio Jefe del Estado Mayor Conjunto (Tito Livio Moreno) para que se diera el informe”, expresó.



Dijo que los grupos “estuvieron boicoteando y obstruyendo la justicia hasta el último día y hasta el último momento”.



Superados esos impases y declarada electa la ex primera dama como la primera mujer presidenta de Honduras ahora toca apoyarla.



“Hay una propuesta antineoliberal, anticorrupcion, antinarcotráfico que viene a tener esa gran responsabilidad de enfrentar esos flagelos que están afectando a nuestra sociedad”, sostuvo.



“Ya el pueblo hizo su parte, ya los venció en las urnas, ahora nos toca, junto al pueblo otra vez, apoyar a Xiomara Castro para que haga un gobierno histórico”, concluyó Zelaya.

