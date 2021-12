Médicos urgen aplicar la dosis de refuerzo anticovid a los 4 meses

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Médicos especialistas solicitan a las autoridades sanitarias aplicar la dosis de refuerzo contra el covid-19 a los cuatro meses después de recibir la segunda dosis a todos los mayores de 18 años, sin restricciones.



Esa situación se debe a que Costa Rica ya confirmó un caso de la variante ómicron y que en Honduras hayan al menos cinco casos sospechosos en estudio.

Suyapa Sosa, jefa del servicio de Neumología del Hospital del Tórax, señaló que lo más probable es que esa variante ya circula en el país y por eso las medidas de bioseguridad se deben extremar. Añadió que no se debe esperar seis meses para aplicar la dosis de refuerzo. Sosa dijo que a nivel mundial la dosis de refuerzo se está colocando a los cuatro meses.



“Es urgente vacunar a todos con primera y segunda dosis, y si ya las tienen no importa la edad deben colocarles la dosis de refuerzo”, afirmó Marco Tulio Medina, científico hondureño. Añadió que no se deben cerrar los triajes.

