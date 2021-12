Si escuchas esta canción en el lugar equivocado tu vida corre peligro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Creada para honrar a las personas fallecidas, el tema “Que vayas con Dios” del cantante puertorriqueño Big Boy es considerado un tema prohibido.

El problema radica en que la pandilla 18 se adueñó del tema y lo hizo su himno para despedir a sus militantes.

En ese sentido, la pandilla contraria, Mara Salvatruch (MS-13) no permite ni tolera que las personas en los barrios que ellos controlan puedan escuchar la canción; desobedecer puede causar una desgracia.

LEA: Muere rapero tras ser apuñalado en festival de música en Los Ángeles, EEUU

El temor es tanto en países de Centroamérica como El Salvador y Honduras por escuchar la canción a todo volumen, que en redes sociales las personas advierten que no lo hagan.

La procedencia de la prohibición radica supuestamente en que en algún momento uno de los lideres de la pandilla 18 murió.

En honor a él, los pandilleros bautizaron la canción como propia y la entonaron durante su despedida. A partir de ahí la pandilla MS 13 relacionó la canción con sus contrarios al punto de odiar la canción.

+: Lo que se sabe sobre el accidente donde murió "Flow La Movie" y su familia

Si una persona en los barrios de El Salvador que controla la pandilla MS 13 es sorprendida escuchando el tema, inmediatamente es vinculada con el bando contrario, advertido y en el peor de los casos castigados.

En las radioemisoras la prohibición no existe, queda a responsabilidad del oyente, dónde queda y con quién escucha el tema.

Otra teoría radica en relación con la participación del cantante de Puerto Rico con las pandillas en algún momento de su vida.

VEA: Marllory Chacón: 10 datos que no conocías de la poderosa narcotraficante "Reina del Sur"

Al parecer Big Boy utilizaba señas muy similares a las que adoptó posteriormente la pandilla 18, aunque no son las mismas y tampoco tienen relación. A partir de ahí los pandilleros se adueñaron de la canción.

Diferentes teorías y versiones, el asunto es que la canción "Qué vayas con Dios" en realidad puede acercarte al divino creador si la escuchas en un barrio equivocado.

ADEMÁS: Joan Sebastian, Juan Gabriel y Camilo Sesto: íconos musicales que murieron en los últimos cinco años

Problemas de contrato

Aunque el mencionado tema es popular, no suena en la radio ni en las fiestas. A través de la plataforma TikTok surgió una entrevista que le realizaron a Big Boy en la que cuenta los problemas que le trajo su canción para dar conciertos en El Salvador.



“Me trajo controversia porque cuando yo quería hacer eventos allá (El Salvador) muchos de los promotores se asustaban y cogían miedo porque decían ‘no porque en el evento se me va a formar… tiroteos, esto, lo otro, me van a matar a alguien’ y a veces no me contrataban. Y de hecho, hubo como dos conciertos que yo hice allá que se formaron peleas y cuchillazos y esto, lo otro, dentro del mismo público”, expresó el cantante para el canal de YouTube de Maiky Backstage.



El famoso agregó que aunque fue una mala experiencia, le ayudó a conocer lo lejos que llegaban algunas situaciones.



La canción "Que vayas con Dios" es una tema con sentimiento y mensaje que se produjo y lanzó en 1994.

VIDEO: Captan avión donde viajaba Flow La Movie antes de estrellarse