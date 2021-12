Mara Castañeda sobre el funeral de Vicente Fernández: "Fue un mar de sentimientos"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Una semana después de la muerte del cantante mexicano Vicente Fernández, todavía siguen surgiendo varios detalles sobre el funeral y famosos siguen lamentando su partida. Tal es el caso de la periodista Mara Patricia Castañeda, quien recientemente abrió su corazón para confesar los emotivos momentos que se vivieron en el último adiós del 'Charro de Huentitán'.

Durante una entrevista para TvyNovelas, la también periodista expresó lo difícil que fue para ella cubrir el evento, ya que se trató de un personaje que en el pasado fue su suegro, pues hay que recordar que estuvo casada con su hijo mayor Vicente Fernández Jr..

“Una experiencia que no había vivido nunca. Aunque como periodista te llegas a conectar de diferentes formas con los artistas, este caso fue diferente. A don Vicente lo conocí a finales de los 80 y desde entonces tuvimos una relación sana, bonita”, reconoció.



“Cubrir su funeral fue un mar de sentimientos y emociones, porque, además de informar, había que buscar información y no porque pertenecí a la familia ya tenía el camino abierto. Yo no fui a título personal, fui a trabajar”, detalló.

Entre otras cosas, Mara se refirió al polémico momento que fue motivo de críticas, cuando fue la única periodista que tuvo acceso al rancho 'Los Tres Potrillos'.

“Recibí muchos golpes, algunos literales. Recibí de un policía uno entre el pecho y el estómago. Cuando Vicente hijo se asomó a la reja para informar qué se tenía programado, se arremolinaron los medios de comunicación. Yo me acerqué para estar enterada, me metí el micrófono y ahí fue cuando me golpearon. Vicente se dio cuenta y gritó: ‘¡Ella sí pasa!'", dijo.



Luego confesó que, al estar dentro su instinto periodístico, buscó una exclusiva con su exesposo, aunque desconocía las críticas que le traería.

“Desconocía lo que sucedía en otras televisoras; yo fui a trabajar, no le fui a ganar la nota ni a pelearme con nadie. Esto, más allá de una guerra de televisoras, fue suerte de reportero”, explicó.

Castañeda, de 55 años, se robó el corazón de la familia Fernández desde muy atrás y aunque su matrimonio con Vicente Fernández Jr. terminó, el lazo familiar ha prevalecido y eso se evidenció en el funeral de 'Chente', cuando fue bien recibida e invitada a acompañarlos en el dolor en la primera fila.

Recientemente, doña 'Cuquita', esposa de 'El Rey', reveló que ella siempre verá a Mara como su nuera.

Matrimonio

Mara Patricia Castañeda, de 55 años, es periodista de espectáculos y se casó por lo civil con Vicente Fernández Jr. el 15 de diciembre de 2007, en México

Sin embargo, casi ocho años después, el equipo legal de Castañeda emitió un comunicado en el que se anunció la separación.

“Hago de su conocimiento la decisión que tomo de manera conjunta con el señor Vicente Fernández Abarca en dar por terminada la relación matrimonial que los unía”, se leía en el comunicado firmado por Gastón Esquivel.

Aunque la pareja fue clara sobre las razones que tuvieron para separarse, en los medios de comunicación se especuló sobre una tercera persona y un posible espionaje.

'Cordial relación'

Mara Castañeda no se había visto públicamente con Vicente Fernández Jr. desde su divorcio, sin embargo, se habían reunido en una entrevista que le realizó a su padre y habían tenido interacción en fechas especiales como cumpleaños.

Sin embargo, su conexión amorosa parece ser cosa del pasado. "No se puede vivir con que ‘tú me dijiste, yo te hice’. La vida tiene que seguir, Vicente y yo seremos amigos siempre”, dijo la mexicana luego de explicar que su relación era cordial y respetuosa.



“Si Mariana y él me necesitan, ahí estaré, porque como personas estamos para apoyarnos y qué bueno que él también entienda que eso fue parte del pasado. Si no funcionamos como pareja, funcionamos como amigos, como personas y como sociedad. Cariño va a haber siempre”, concluyó.

