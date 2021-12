Spider-Man destroza la taquilla norteamericana

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- "Spider-Man: No Way Home", la última entrega de la saga del hombre araña, logró el tercer mejor estreno en la historia del cine con ingresos de 253 millones de dólares, según estimaciones provisionales de la firma especializada Exhibitor Relations publicadas este domingo.



Muy anticipado por Hollywood y la industria cinematográfica y postergado por la pandemia de covid-19, el filme solo es superado por "Avengers: Endgame" (357 millones de dólares) y "Avengers: Infinity War" (258 millones) en los anales de los mejores estrenos, según el sitio especializado Box Office Mojo.

LEA TAMBIÉN: Muere Carlos Marín, cantante de Il Divo, tras varios días en coma

También es el mejor lanzamiento jamás realizado por los estudios de Sony, de acuerdo al sitio web de Deadline.



"Spider-Man: No Way Home" es la tercera película en la que el actor británico Tom Holland interpreta al muy popular Spider-Man.



Los episodios anteriores, en los que el traje rojo y azul fue usado por Tobey Maguire y luego por Andrew Garfield, también habían destrozado la taquilla.



La historia comienza donde la dejó "Lejos de casa" en 2019, con un Spider-Man cuya verdadera identidad, Peter Parker, es revelada públicamente por el villano Mysterio.



El estudiante de secundaria trata desesperadamente de volver al anonimato con la ayuda de otro personaje de Marvel, Doctor Strange, interpretado por el no menos popular Benedict Cumberbatch.



Las otras películas del fin de semana quedaron muy atrás.



La animación de Disney, "Encanto, la fantástica familia Madrigal", saltó del tercer al segundo lugar, con una recaudación de 6,5 millones de dólares el fin de semana, para un total de 81,5 millones desde su estreno hace un mes.

VEA: Muere rapero tras ser apuñalado en festival de música en Los Ángeles, EEUU



La película, cuya música fue compuesta por Lin-Manuel Miranda, sigue las aventuras de una adolescente común, Mirabel, nacida en una familia en la que cada miembro está dotado de poderes mágicos, en el corazón de las montañas de Colombia.



En tercer lugar quedó "West Side Story", la nueva versión de Steven Spielberg del musical de culto de 1961 que encabezó la taquilla en su estreno la semana pasada, con 3,4 millones de dólares.



En cuarto lugar se ubicó "Ghostbusters: el legado", también con 3,4 millones de dólares el fin de semana y 117 millones en cinco semanas de proyección en cines.



Otro estreno de fin de semana, la nueva película del director ganador del Oscar Guillermo del Toro "Nightmare Alley", ocupó el quinto lugar, con 3 millones de dólares, a pesar de un elenco de ensueño con Bradley Cooper, Cate Blanchett y Willem Dafoe.



El resto de las diez más taquilleras:



6. "La Casa Gucci" (1,9 millones de dólares)



7. "Eternals" (1,2 millones)



8. "Clifford" (0,4 millones)



9. "Resident Evil: Welcome ti Raccoon City" (0,3 millones)



10. "Dune" (0,2 millones)

ADEMÁS: Supuesto hijo de Vicente Fernández se habría despedido de él previo a su muerte