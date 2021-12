Nueva UCI de Hospital Escuela estará lista el próximo 15 de enero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Escuela (HE) podría estar lista el próximo 15 de enero.



Suyapa Molina, presidenta de la Junta Interventora del HE, detalló a EL HERALDO que la obra física del proyecto está a un 95 por ciento.



No obstante, aclaró que para dar por finalizada la moderna unidad -que inició su construcción hace dos meses- se requiere instalar un panel eléctrico.

“El panel viene de afuera, a más tardar en la primera quincena del otro año, esa es la promesa que tenemos, todo depende de eso”, expresó Molina.



De acuerdo con la galena, al instalar el panel se podrán colocar otros equipamientos que ya están listos y tienen un valor que supera los cuatro millones de lempiras.



Sobre el costo total de la obra, la interventora detalló que es de 8.4 millones de lempiras y aportará once cupos más, es decir que más los cinco del tercer piso del inmueble, el HE ahora tendrá dieciséis.

“Tendrá todo el equipamiento de la UCI, hasta un panel de control interno en el que las enfermeras podrán monitorear a los pacientes”, prometió.



La obra civil permanente contará con un aire especializado de recambios de doble filtración, paredes y piso antimicrobianos, tableros de seguridad aislados y doble salida de oxígeno, succión y gases medicinales.

Asimismo, el diseño especializado de protección de equipo personal, una estación de medicina, enfermeras y área administrativa.



De acuerdo con la Junta Interventora, el proyecto fue financiado por la Fundación Maphre, Cámara Hondureña de Aseguradores y la contraparte del hospital con la ejecución a cargo de la Fundación de Apoyo al Hospital Escuela.

