¿De qué murió Carlos Marín, el cantante español de Il Divo?

MADRID, ESPAÑA.- Este domingo el mundo de la música se vio afectado tras que se anunciara la muerte del cantante español de Il Divo, Carlos Marín, quien se encontraba en coma inducido.



“Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fans lo echarán de menos. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos”, fue el mensaje de la agrupación de ópera reportó, quien no dio más detalles del hecho.

Sin embargo, desde el 8 de diciembre el vocalista fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por problemas vinculados al coronavirus, enfermedad que le habían detectado.



El artista estuvo en el hospital Manchester Royal en el Reino Unido donde estuvo entubado e inducido en coma hasta su muerte y aparentemente, las causas fueron porque había perdido la batalla contra el virus.



II Divo

Il Divo fue fundado por el afamado Simon Cowell, el mismo de One Direction, tras imaginar que un cuarteto lírico íntegramente masculino tendría posibilidades versionando canciones míticas.



Marín, que se había forjado una carrera previa como actor de musicales como Los miserables o La bella y la bestia, entró en 2003 a formar parte de este proyecto, para el que también fueron contratados Urs Bühler, Sébastien Izambard y David Miller.

La agrupación ha publicado hasta el momento nueve discos de estudio, desde el homónimo Il Divo (2004) hasta el más reciente For Once In My Life: A Celebration of Motown (2021), con los que ha logrado vender cerca de 40 millones de copias en todo el mundo.