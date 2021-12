El Congreso Nacional convocará a la última sesión para conocer si discuten las tres iniciativas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Antes de culminar el año y por los términos que se deben cumplir, el Congreso Nacional (CN) convocará a una sesión virtual más para dar a conocer cómo se dictaminaron y si se discuten las tres iniciativas ciudadanas presentadas hace varios meses, informó a EL HERALDO una fuente ligada a la junta directiva del órgano unicameral.



En la que será la trigésimo segunda reunión remota se informará previo a la decisión de la comisión especial para tratar asuntos del covid-19 si estas proposiciones son favorables para así someterlas a debate y aprobación o, caso contrario, solo darle lectura que no es procedente la solicitud.



Dos de los mecanismos de participación ciudadana entregados ante la Secretaría del CN y que cumplieron con los requisitos buscan la derogatoria de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, mientras que la otra iniciativa promueve una reforma a la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio.



EL HERALDO precisó que la propuesta impulsada por el Consejo Nacional Anticorrupción registró 6,620 firmas con sus huellas dactilares válidas, 4,178 no acertaron (no hicieron “hit”) y 3,895 dieron error. Un total de 4,364 rúbricas se validaron de la proposición presentada por tres organizaciones magisteriales, es decir, 47.8% de las 9,130 firmas que la ampararon, según oficio remitido por el Registro Nacional de las Personas al Congreso.

A quemarropa

Prácticamente a quemarropa y sin haberse hecho la usual convocatoria pública se han llevado a cabo las últimas dos sesiones legislativas vía Zoom, de las que se desconoce cuántos diputados se conectaron y votaron.



El pasado viernes fueron admitidos nueve dictámenes, entre ellos uno contentivo de cuatro convenios de crédito entre el Banco Central de Honduras (BCH) y la Secretaría de Finanzas (Sefin) por un monto global de 590.4 millones de dólares (14,442.6 millones de lempiras), cuyos fondos ya se desembolsaron para atender las crisis derivadas por la pandemia del coronavirus, incluyendo las tormentas tropicales Eta y Iota.



Además, se aprobó un paquete de amnistías hasta el 31 de julio de 2022; ascensos al grado inmediato superior de 52 oficiales de la Policía Nacional al igual que la autorización del cobro de tarifa a cargo de los usuarios por la inspección de seguridad de contenedores en la aduana de Puerto Cortés.

