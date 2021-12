Muere Carlos Marín, cantante de Il Divo, tras varios días en coma

MADRID, ESPAÑA.- El cantante español Carlos Marín, integrante de Il Divo, falleció este domingo a los 53 años, anunció el grupo musical en su cuenta oficial de Twitter.

"Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fans lo echarán de menos. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos", señala el tuit.

Carlos Marín se encontraba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Manchester (Reino Unido), entubado y en coma inducido.

Primer Beat Producciones había aplazado hasta el 15 de junio de 2022 el concierto que iba a celebrarse en el Coliseum de A Coruña el próximo 22 de diciembre.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6