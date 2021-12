EN VIVO: Olimpia vence 1-0 a Real España en la gran final   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Olimpia está venciendo 1-0 a Real España en el partido de ida de la gran final del Torneo Apertura 2021 disputado en el Estadio Nacional.

El Viejo León era más en el encuentro y su superioridad se vio plasmada en el marcador cuando Jorge Álvarez aprovechó un balón suelto en el área y con una gran definición venció al arquero Luis "Buba" López para poner el 1-0 al minuto 39.

Previa

Conquistar la copa 34 y el segundo tetracampeonato de la historia es la misión de Olimpia para la final de ida de la Liga local, mientras que las aspiraciones para el Real España es seducir la copa 13 en el vetusto y deteriorado Estadio Nacional de Tegucigalpa, capital hondureña.



A lo largo de la historia y con la tendencia favorable a los merengues, estos elencos han disputado 10 finales, de ellas los Albos ganaron seis y la Máquina cuatro. Aquí es permitido preguntarse, ¿Quién será el ganador en este nuevo capítulo?



VEA: ¿A cuánto está vendiendo el mercado negro los boletos para la final Olimpia-Real España?



Pedro Troglio sigue sumando gloriosos números con los Albos y este domingo podría convertirse en primer técnico del fútbol hondureño en ganar cuatro títulos consecutivos; el anhelado tetra campeonato.



Esta cita histórica será en el tronado Estadio Nacional que ya no está en capacidad de albergar el 100% de aficionados en función de su capacidad, sin embargo aunque no se sabe cuántos boletos estuvieron a la venta todos están vendidos.



El Rey de Copas inicia el camino hacia el tetracampeonato: jugadores y cuerpo técnico se encuentran optimistas y aseguran que serán campeones a falta de los dos compromisos que serán sellados en el estadio Morazán el próximo jueves.



“A Real España fue el primer equipo al que le metí gol en Liga Nacional y me viene muy bien jugar contra ellos; cuando los enfrento siempre anoto o doy asistencias, siempre me va bien. Espero que hoy hagamos un gran partido y nos vaya bien para sacar una buena ventaja”, precisó el delantero olimpista Jerry Bengtson.



ADEMÁS: Policía Nacional toma control del Estadio Nacional para la final Olimpia vs. Real España



Por su parte, la Máquina se encuentra encarrilada a su título 13 y con los ánimos presuntuosos por quedar colocados en el primer lugar de la Liga buscarán que los capitalinos no tenga una blanca navidad.



"Lo he saboreado y ahora voy a saborearlo mucho más. El torneo pasado confesé que tengo ganas de anotarles, esta es una revancha. Le echaré ganas, mi trabajo es meter goles y ayudar al equipo. Si le anoto al Olimpia en la final y ganamos el campeonato será una doble satisfacción. Ellos son un equipo completo, dan el cien por ciento siempre y tienen jugadores muy buenos que por eso están en la Selección", advirtió Omar Rosas.



Este magno evento se celebrará a las 4:00 de la tarde y desde ya en Nacional comienza a teñirse de tres colores: rojo, blanco y azul.



DE INTERÉS: Olimpia disputará su final 40 y Real España la 22: Lo que debes saber previo al partido

Posible 11:

Olimpia: Edrick Menjívar; Beckeles, José García, Jamir Maldonado, Javier Portillo; Carlos Pineda, German Mejía, Edwin Rodríguez, José Pinto; Eddie Hernández y Jerry Bengtson.



Real España: Buba López; Getsel Montes, Devron García, Wisdom Quaye, Franklin Flores, Mayron Flores, Jhow Benavídez, Yeison Mejía, Darixon Vuelto, Omar Rosas y Ramiro Rocca.