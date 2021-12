Habrá paro de transporte el lunes en Tegucigalpa; podría extenderse a nivel nacional  

TEGUCIGALPA, HONDURA.- Por el incumplimiento del gobierno a los acuerdos firmados, el sector del transporte urbano de Honduras anunció este domingo que realizará paro del servicio público este lunes en horas del mediodía en Tegucigalpa, bajo la amenaza que podría extenderse a nivel nacional, anunció Jorge Lanza, dirigente de este gremio.



“Nos sentimos engañados por los ejecutivos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), es lamentable que aún no nos han cancelado el bono y la devolución por el pago de la matrícula de 2020. Solo en el Distrito Central la deuda asciende a 125 millones de lempiras”, lamentó Lanza.



Lanza dice ser el ejemplo de todo lo que están viviendo los transportistas, pues ejemplificó al borde de las lágrimas que está perdiendo su vivienda y otro patrimonio por las deudas que mantiene con la banca nacional.



“Esta semana recibí una llamada del banco en la que me dijeron que estaba a punto de perder la casa y tuve que empeñar el carro a 150 mil lempiras para poder pagar algunas letras del inmueble. Aquí le hacemos de huevos porque ya no sabemos qué hacer”.



“Ya nos cansamos de andar rogando. No queremos que nos regalen nada, es algo que nos hemos ganado”, increpó.



Al mismo tiempo señaló que él y unos 450 colegas se ven seriamente afectados por el pago del impuesto de guerra.



De parte de las autoridades del gobierno no ha habido alguna reacción hasta el momento para tratar de respetar los acuerdos firmados anteriormente.