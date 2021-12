¿Cómo fueron los últimos minutos de vida de Vicente Fernández? Sacerdote revela sus sentidas palabras

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- A una semana de su muerte, la partida física de Vicente Fernández sigue provocando conmoción y tristeza en los miles de seguidores que lo ovacionaban por su música en todo el mundo.

Sin embargo, existen muy pocos detalles sobre cómo fueron los últimos minutos de vida del 'Charro de Huentitán', de los cuales un sacerdote decidió traer a la luz.

Fernández murió el pasado 12 de diciembre a los 81 años de edad, causando luto en todo el territorio azteca. Pero su despedida estuvo envuelta en mucha atención mediática que derivó en ciertas teorías relacionadas a su deceso: una de ellas que el cantante no habría muerto ese domingo, sino un día antes que su familia lo diera a conocer.

Asimismo se despertaron muchas dudas respecto a la fecha, pues hubo quien aseguró que El Rey habría llegado a su fin antes, y no en un día que ya tiene mucha carga cultural para los mexicanos, el Día de la Virgen de Guadalupe.

En relación a estas teorías, el sacerdote que ofició la última misa en vida del intérprete se pronunció y narró cómo él acompañó al cantante en sus últimas horas de vida.

A través de Ventaneando, el padre Óscar Sánchez Barba relató también cómo fue testigo del profundo dolor que vivieron los Fernández el día de su muerte.

“Me llamó Gerardo (Fernández) desde el sábado 11, yo estaba en misa de 7 y oía que alguien me llamaba, pero pues no puedo contestar en la misa, y era él, me decía: ‘Que si puedes venir a darle la unción de los enfermos’, pero ya me lo dijo ya quebrado, llorando, le dije: ‘Sí, ¿cómo no? Inmediatamente voy’ y fui”, recordó el sacerdote.

Al llegar con Chente, el religioso vio que la familia tenía que hablarle al oído y señaló -que aunque haya estado sedado- parecía estar consciente, pues le daba a entender a quienes lo rodeaban que entendía lo que le decían.

“Yo creo que estaba consciente, porque le hablaban al oído, y hacía señas de que entendía. Por ejemplo, le decía Cuquita: ‘Vamos a casa’, y él decía con la boca, parecía que decía ‘casa, vámonos a casa, te amo’, un momento muy fuerte, muy emotivo, de un cariño, de una grande unión entre todos, pues ahí todos, uno por uno, fueron desfilando, abrazándolo, besándolo”, reveló Sánchez.

El sacerdote aseguró que también había atestiguado que falleció el domingo 12 y fue él mismo quien le puso los santos óleos para despedirlo.

“Estaba toda la familia ahí reunida, y pues ahí le rezamos y le puse los santos óleos, yo se los puse cuando llegó al hospital, el día que llegó, y cuando se fue, o sea, ocho horas antes o nueve, algo así, de que lo llamaran, porque fue el día 12, que fue muy significativo pues también para él, porque él era muy guadalupano. Son momentos difíciles, estaban los nietos y le decían: ‘Ahora vas a cantar en el cielo, a Dios’. Son momentos muy fuertes, que tuve el privilegio de estar ahí, porque ellos me llamaron”, aseveró.





