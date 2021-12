Samuel García: "Ellos solo tienen un estilo, jugar al pelotazo"

JUTICALPA, OLANCHO.-Confiado, feliz, entusiasmado, fueron algunos de los adjetivos usados por el presidente del Olancho FC, Samuel García, para hablar sobre el juego de esta noche en las pampas ante Juticalpa que definirá al campeón del Apertura en la Liga de Ascenso.

¿Cómo ve al equipo de cara al partido de vuelta, don Samuel García?

El Potros ha venido de menos a más con una plantilla llena de jóvenes. Además, solamente hemos invertido el 50 por ciento en comparación a Juticalpa. Eso tiene mérito, vamos bien.

¿Le pareció justo el resultado en la ida (0-0)?

Potros estaba en la obligación de ganar y no se pudo. Tuvimos varias oportunidades y ellos ni siquiera tuvieron una sola jugada de peligro, además que fallamos un penal ya terminando el encuentro que pudo cambiar las cosas.

¿Cree que no sacar ventaja de local perjudique a Potros para esta noche?

No entiendo qué es ser local o visitante. Olimpia y Motagua juegan en el mismo estadio, así que yo no veo diferencia en nuestro caso porque se juega en la misma ciudad y con la misma gente. Los dos jugaremos con el mismo público.

¿Hay confianza al cien por ciento en el cuerpo técnico y los jugadores?

Nosotros estamos confiados y entusiasmados por lo que ha logrado nuestro cuerpo técnico y también este grupo de futbolistas. Estamos a más del cien por ciento con ellos.

¿No cree que pesará más la experiencia de algunos jugadores de Juticalpa?

No creo. Ya nos hemos enfrentado varias veces con ellos y, a pesar de que cuentan con jugadores más experimentados, ya los hemos neutralizado, porque solo tienen un estilo de juego, que es el pelotazo.

LEA: Pedro Troglio sobre la final: 'El segundo es segundo y el campeón queda en la historia'

¿Será un partido cerrado o abierto?

Los primeros minutos será un partido cerrado... pensaría que en esos minutos ellos van a tener la posesión del balón y después, como de costumbre, mandarán pelotazos a Georgie Welcome para que resuelva arriba. Estamos preparados.

¿Cree que ya es tiempo para que Potros dé el paso definitivo en el Ascenso?

Me haría muy feliz. Tenemos cuatro años de estar con el equipo, es nuestra tercera oportunidad y no la vamos a desaprovechar. Hemos pasado por mucho y estoy convencido de que vamos a darle una alegría a nuestra gente. Yo digo que ganamos 1-2 y damos la vuelta olímpica con la copa... je, je.

¿Qué cree será diferente en la vuelta en relación a la ida en el Juan Ramón Brevé?

La forma en la que se va a jugar el partido... Cada equipo sabe lo que tiene que hacer y, como siempre he dicho, el que cometa menos errores y aproveche las oportunidades se va a llevar la copa del Apertura.

¿Sería un fracaso para Potros no salir campeón luego de dos chances?

No sé si llamarlo fracaso, yo diría decepción. Hemos dado nuestros mejores esfuerzos por el equipo como para perder la final; seguro que nuestros aficionados se sentirían igual si no ganamos y sobre todo si perdemos con el rival de la ciudad. Esto es fútbol, pero no debemos permitir que suceda.

En caso de conseguir la victoria, ¿estaría satisfecho?

Por supuesto que no. Obviamente nos sentiríamos alegres por ganar el torneo, por lo difícil que es ganar en el ascenso, pero la misión no es esta. Todo el grupo sabe que por lo que luchamos es por ascender y ese debe ser nuestro objetivo y única meta hasta al final.

Por lo visto a lo largo del torneo, ¿cree que en el ascenso hay nivel suficiente para competir en Primera?

Son varios factores los que hacen a un equipo altamente competitivo, en Primera División sabemos que no basta con jugar bien: el mercadeo del equipo, contar con un cuerpo técnico adecuado, directiva con patrocinios importantes y fuertes y, por supuesto, contar con jugadores que se adapten a las exigencias de Liga Nacional. En caso de ascender, no queremos ir a pasear a la A.

¿Ha subido de nivel el ascenso, considera?

Creo que sí, porque antes en Segunda División se jugaba a lo que saliera, realmente no importaba, o por lo menos desde mi punto de vista así era; siempre ha sido muy físico, pero eso ha cambiado en estos dos últimos torneos, donde son muchos los equipos que les gusta tratar bien el balón, por ejemplo Olancho FC.

¿Cómo perciben a la afición de cara a esta final, sabiendo que los dos equipos son de la misma ciudad?

Muy ansiosos y felices... Ellos saben que vamos a darlo todo por el equipo, pues es para ellos que jugamos, y si ganamos, se lo vamos a dedicar a la afición.

¿Se atreve a dar un marcador para hoy, pastor?

Va a ser un partido cerrado, estoy seguro, pero creo que ganaremos por diferencia de un gol por nuestras virtudes. Tenemos mucha confianza en levantar la copa.

ADEMÁS: Javier Portillo sobre la final ante Real España: 'Sabemos manejar esta presión'