Concacaf confirma fechas de los partidos que disputará Honduras en enero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Eliminados del Mundial de Qatar, la Selección de Honduras ya conoce los días y la hora de los partidos que enfrentará en enero en la octagonal.



"Vamos a tener que aguantar duro, porque si ganamos todos los partidos por ahí y peleamos un cuarto puesto", dijo el Bolillo Gómez hace un par de días en relación a la eliminatoria.



Respecto a los jugadores que serán convocados, existe la posibilidad de jugar con los de la liga local y dejar a los legionarios para otros compromisos.



JUEGOS DE HONDURAS



Jueves 27 de enero de 2022

7:05 PM Honduras vs Canadá - Estadio Olímpico, San Pedro Sula, Honduras



Domingo 30 de enero de 2022

6:05 PM Honduras vs El Salvador - Estadio Olímpico, San Pedro Sula, Honduras



Miércoles 2 de febrero de 2022

7:30 PM Estados Unidos vs Honduras - Allianz Field, St. Paul, MN, USA