Pedro Troglio sobre la final: "El segundo es segundo y el campeón queda en la historia"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En su cabeza está el tetracampenato. Así vive y respira cada minuto el entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, quien aseguró que buscarán quedar campeones en la final ante el Real España.



El equipo está listo y el plantel solo espera el pitazo inicial el próximo domingo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.



Ambiente previo



"Lo que a uno le produce es ansiedad. El hecho de estar solo en mi casa me ha hecho jugar el partido al menos 20 veces. Lo he jugado ganando, perdiendo, venciendo por goleada, es decir, uno imagina miles de escenarios posibles y lo que soñamos es ser campeones en San Pedro Sula. No solo es una final, hay un montón de condimentos que tiene que haber para alcanzar la gloria e historia. Cuando uno pinta canas como yo se da cuenta de la importancia de la historia, eso trato de explicarle a los jugadores. Esta es una profesión en la que se trabaja por dinero, pero no hay nada mejor que quedar en la historia de un club. Enfrentaremos a un gran equipo con un excelente entrenador, complicadísimo, que ha hecho las cosas bien, son un equipo grande. Estamos confiados como debe ser y esperamos ganar".



No vale quedar segundos



"Es importante llegar a la final, pero la realidad del fútbol indica que el segundo es segundo y el campeón queda en la historia. Llegar a una final y quedar subcampeón no está mal, pero los que jugamos a esto solo sirve ganar. Lo otro lo consideramos malo, sobre todo cuando dirigimos a un equipo grande, el segundo puesto para nosotros es como que ‘competimos, llegamos a la final, pero si no ganamos quedamos vacíos’. Esa es nuestra obligación. A veces las cosas no se dan y uno reniega, se pone triste, pero en un equipo grande solo sirve ganar".



Pesa las malas canchas



"La única manera de mejorar la técnica es en buenas canchas, es mentira que cuando está peor la cancha mejor técnica obtenés. No, eso solo se mejora en buenos terrenos. Una de las contras más grandes del fútbol hondureño es donde entrenan los jóvenes. Lo mejor es trabajarla en canchas buenas, nosotros tenemos la suerte y lujo de entrenar en una buena, pero imagínate si entrenamos malas, sería terrible, una semana incompleta".



¿Qué espera del Real España?



"Lo mismo que esperé en los dos juegos anteriores. Un equipo con muy buena técnica individual, jugadores con experiencia y jóvenes que eran una promesa y hoy son una realidad como Darixon Vuelto y tantos otros. Será duro y difícil, nadie dice que ganar acá 2-0 te da una garantía de salir campeón al igual que empatar o perder te hace quedar fuera, son 180 minutos y hay que jugar. A veces pasa como al Motagua que en 20 minutos tenía ventaja de 0-2 y parecía que iba a ganar, pero después no se dio. Lógico, sacar una ventaja como local te da un trabajo tranquilo de cuatro días de cara a lo que será la revancha".



No hay desventaja en cerrar como visita



"Todas las finales pasadas fueron al límite. A veces te preguntan dónde es mejor, si definir de local o visita, pero no sabes si jugar afuera perdés 3-0 y la tendrás complicada y a veces se te hace bien empezar en casa porque das un golpe y das una garantía para lo que viene. Se dice que siempre el que gana es el mejor, yo a veces no creo, sino que debe ganar uno y no quiere decir que el otro no es mejor. Llegan los que mejor han hecho las cosas y pueden ser para cualquiera de los dos".



Diferencias de las otras finales a la actual



"Fue un semestre difícil, lesiones de jugadores importantes. Hoy son ocho jugadores que no fueron los que ganaron el tricampeonato. No hemos alcanzado la perfección, lo que hemos logrado es tener un gran trabajo en conjunto, defensivo, y después tenemos la capacidad de anotar un gol. Siempre hemos tenido lesiones, nunca han tenido descanso los jugadores, ahora se extendió el campeonato y son las cosas que hay que cambiar. La liga se caracterizaba por el buen calendario".



Preparación de cuatro días para la vuelta



"No tienen nada que ver los días, ya está todo preparado. Sabemos lo que debemos hacer, ellos saben nuestras virtudes y defectos y nosotros las de ellos. También depende mucho de los detalles, un mal pique, un tiro en palo adentro y otro que se va afuera, un error defensivo o una virtud defensiva, esos detalles marcarán las finales. Lo que se ha elaborado ya está. Lo mejor que hay es jugar enseguida porque la ansiedad mata y los futbolistas se las sacan jugando. Es bueno que esto se defina en cuatro días y así tenemos al campeón".