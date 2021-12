¿Juan Orlando Hernández estará en la toma de posesión de Xiomara Castro?

Juan Orlando Hernández no dijo explícitamente que no estará presente en el evento, pero para muchos, su respuesta se puede considerar un no. Foto: Archivo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, fue consultado en las últimas horas por la prensa nacional acerca de algunos aspectos finales en su gestión, sobre eventos venideros el próximo años y la impresión que tiene de una de las frases más populares entre sus detractores.



Como tema principal el mandatario fue consultado sobre la toma de posesión de Xiomara Castro, que será el 27 de enero de 2022. El evento se realizará en el Estadio Nacional y se cree que contaría con la presencia de presidentes como Nayib Bukele de El Salvador, Andrés Manuel López Obrador de México, entre otros líderes mundiales.

Uno de los periodistas le preguntó: "¿Va a ir al estadio?", a lo que Hernández dejó entrever que no, aduciendo que es un evento para que la nueva mandataria presente su agenda.



“Yo creo que ese tema del estadio es para que el presidente entrante posesione sus compromisos de los primeros 100 días”, mencionó, lo que algunos han interpretado como que estará ausente en el traspaso de mando.

Después, se le interrogó acerca de la popular frase "¡Fuera JOH!", ante lo que el presidente reaccionó sonriendo e ironizó con el ejemplo de una famosa película.



"Yo me identifico con aquella película de Matrix, que de repente vienen las balas y uno se hace para allá y para acá, me agacho y a veces si pega una me imagino que es un terrón de mantequilla duro en pleno sol, que se derrite y resbala", esbozó.



Por otra parte, la Comisión de Traspaso de Castro no ha descartado que Hernández pueda asistir a la ceremonia, incluso, el diputado Jari Dixon dijo que si él quería estar, ellos no tenían problema en contar con su presencia.