Miss Honduras Mundo está libre de covid-19 y regresará al país

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La guapa Dayana Bordas, representante de Honduras en Miss Mundo 2021, compartió con sus seguidores que ella no es una de las concursantes contagiadas de covid-19 del certamen de belleza.



Y es que en las últimas horas el concurso se suspendió por 90 días luego que se detectaran varios casos de coronavirus, por lo que para evitar contagios masivos se canceló el show que estaba programado para el jueves 16 de diciembre.



La catracha, que ha tenido una destacada participación, compartió a través de historias de Instagram que le hicieron la prueba para detectar el virus y que salió negativa.



Asimismo, confesó que después de casi un mes de estar en Puerto Rico, lugar en el que se realizaría el concurso, regresará nuevamente al país.



"Paso por aquí para decirles que estoy bien, gracias a Dios. Me hicieron la prueba del covid y salió negativa y pues mañana (viernes) estaré viajando hacía Honduras", comentó.

Agregó: "Muchas gracias por el cariño, ustedes son el regalo más grande. Los quiero un montón. Les mando un gran beso y un fuertísimo abrazo".



Dayana también hizo un mini pasarela para sus seguidores luego de que le entregaran la banda con el nombre Honduras que llevaría en el concurso.



"Y a pesar de todo, qué felicidad la que siento. Me siento orgullosa de poder portarla. No me podía ir sin antes hacer una mini pasarela con ella puesta. Honduras te amo", escribió junto al video.