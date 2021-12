Más de 770 millones de lempiras costó parte de la carretera a Danlí, El Paraíso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sin que se haya terminado, más de 770 millones de lempiras ha ejecutado Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) en la construcción de la carretera CA-6 que de Tegucigalpa conduce a Danlí, El Paraíso.



Como ha sucedido con muchos proyectos en Honduras, esta importante vía de comunicación solo se comenzó y quedó como popularmente se dice “a medio palo”.



Todo indica que el proyecto va para lejos, pues las autoridades del gobierno central prometieron una vía internacional completamente nueva para el oriente del país, pero en realidad solo se hizo la parte menos complicada y el resto quedó inconclusa.

El equipo de EL HERALDO Plus comprobó que solo se pavimentaron 34.92 kilómetros de la vía a dos carriles y a tres carriles en unos pocos kilómetros, utilizando concreto hidráulico.



Al principio resultó extraño que se comenzara la construcción en los tramos de en medio, es decir, dejando en mal estado los extremos antes de llegar a Tegucigalpa y antes de arribar a Danlí.



Cerca de un año ha pasado desde que se construyeron los primeros kilómetros y el proyecto volvió a caer en el olvido.

La carretera tiene una longitud total de 91.8 kilómetros desde Tegucigalpa hasta Danlí, es decir, que solo se han culminado el 38.2 por ciento del total de la arteria vial, hace falta que se concluya el 61.8 por ciento, más de la mitad.



Pero eso no es todo, de acuerdo a los contratos proporcionados por la Oficina de Transparencia de Invest-H por medio de la solicitud de información SOL-INVEST-H-153-2021, cada kilómetro costó más de 22 millones de lempiras.

Esta vía por años ha permanecido olvidada y destruida; también se han denunciado supuesto actos de corrupción y han habido constantes protestas de los usuarios, debido a que por ahí se moviliza mucho tráfico pesado internacional y hay zonas productoras de granos, hortalizas, tabaco y café.



EL HERALDO Plus recorrió la carretera desde la colonia Villanueva, en Tegucigalpa, hasta llegar a la aduana de Las Manos, frontera con Nicaragua, a 122 kilómetros de la capital, por donde entra y sale una fuerte cantidad de carga pesada.

Más de 770 millones de lempiras se han invertido en los primeros tramos. Foto: Marvin Salgado/El Heraldo

Tramos

Desde la colonia Villanueva de la capital hasta el desvío de Morocelí, El Paraíso, transitar por la carretera es una amenaza para los conductores debido a las enormes fallas, falta de señalización, alumbrado eléctrico, baches y deterioro.



Antes de arribar a Danlí, hace falta que se construyan 2.6 kilómetros, luego la vía está pavimentada.



En los tramos que ya están terminados la inversión es millonaria, incluso, se modificaron los contratos a favor de la empresa constructora, justificando incremento de obras, según los documentos en poder de EL HERALDO Plus.

Invest-H concretizó dos contratos, aprobados originalmente en el período de Marco Bográn, exdirector de la institución. No obstante, la Junta Interventora que asumió tras la salida de Bográn, conformada por el general José Ernesto Leva Bulnes, el ingeniero José Alberto Benítez Portillo y Leana Rebeca Martínez Cáceres, hizo varias modificaciones.



El primer contrato se firmó el 25 de julio de 2019 con la empresa Construcción y Transporte Eterna, S.A. de C.V., denominado “Contrato de servicios de construcción del proyecto de obras de rehabilitación de la carretera CA-6, tramo III, Neteapa-Danlí, lote A”.



El compromiso era la construcción de 20 kilómetros de carretera a un costo de 418,086,582.97 lempiras.

En la mayor parte de la vía hay baches, tramos reparados y falta de señalización. Foto: Marvin Salgado/El Heraldo





El plazo de ejecución era de 15 meses, contados a partir de la orden de inicio, que fue emitida el 26 de agosto de 2019.



En ese sentido, la fecha de terminación del proyecto completo debía ser para el 15 de noviembre de 2020.



El 15 de noviembre de 2020, cuando deberían estar terminados los 20 kilómetros de carretera, se hizo la primera modificación al contrato original bajo la justificación de un incremento de cantidades de obras y mejoras a los diseños, por un monto de 7,300,386.92 lempiras.

En ese instante el contrato aumentó automáticamente a 425,386,969.89 lempiras, con una nueva fecha de finalización: el 25 de febrero de 2021, tres meses después de la fecha pactada.



Para el 15 de febrero pasado se realizó otra modificación al contrato original, la número dos, bajo el argumento de incremento de la obra y para introducir mejoras al diseño original, a un costo de 7,244,634.96 lempiras.



Con esta modificación el costo del contrato aumentó nuevamente a 432,631,604.85 lempiras y se amplió el plazo de entrega de la obra dos meses más, para finalizar el 15 de abril de 2021.



El documento establece que el 3 de mayo de 2021 se hizo la última modificación, la número tres, bajo los mismos argumentos: incrementar cantidades de obras e introducir mejoras en los diseños originales.

El monto del proyecto se disparó esta vez en 7,790,415.36 lempiras, quedando la construcción de ese tramo en un costo total 440,422,020.21 lempiras.



Eso quiere decir que las modificaciones representaron un monto adicional que supera los 22 millones de lempiras al contrato original.



Es de hacer notar que según el mismo documento, la última modificación se hizo el 3 de mayo de 2021, pero la fecha de finalización de la obra siempre sería el 15 de abril del mismo año.



Lo anterior significa que la modificación se hizo después de culminado el proyecto, constató EL HERALDO Plus por medio de la documentación que hizo efectivo el desarrollo del proyecto.

La promesa era construir en su totalidad la carretera. Foto: Marvin Salgado/El Heraldo

Segundo

El segundo contrato se firmó con la misma empresa el 25 de julio de 2019 y fue denominado “Contrato de Servicios de Construcción del proyecto Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6, tramo III Neteapa-Danlí, lote B”.



El compromiso de la empresa fue la pavimentación de 14.92 kilómetros a un costo de 330,602,870.71 lempiras.



El plazo para culminar el proyecto era de 12 meses contados a partir de la orden de inicio, que se emitió el 26 de agosto de 2019, siendo la terminación el 25 de agosto de 2020.

De acuerdo al análisis realizado por EL HERALDO Plus, el documento sufrió dos modificaciones sin incremento en los costos, cerrando en 330,196,147.32 lempiras, pero sí se extendió la fecha de finalización del 25 de agosto al 25 de diciembre de 2020.



EL HERALDO Plus consultó a las autoridades de Invest-H si el proyecto ya había sido concluido, informando que “en efecto, los lotes A y B del tramo III Neteapa-Danlí se concluyeron”.



Esto quiere decir que el costo total de la obra es de 770,618,167.53 lempiras, que dividido entre los 34.92 kilómetros, cada kilómetro lineal tiene un costo de 22,068.103.30 lempiras para el pueblo hondureño.

