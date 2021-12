Natti Natasha y Raphy Pina iban a viajar con sus hijos en el mismo avión de Flow La Movie

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.- Impactada, devastada y en shock está la cantante Natti Natasha luego de enterarse que el avión en el que viajaba el productor Flow La Movie y su familia se estrelló durante un aterrizaje de emergencia.



Y es que según contó su prometido, Raphy Pina, quien enfrenta un juicio actualmente por posesión ilegal de armas, la intérprete de "Ram pam pam" y sus hijos iban a tomar el mismo avión porque debían ir a Miami.



"Hoy no es un buen día, me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos", comentó a los medios de comunicación.

Según Pina, la reguetonera está tan afectada que no lo pudo acompañar al cuarto día de su juicio.



"Se enteró de lo del avión y está destrozada porque en ese avión íbamos hoy, toda la familia y mis hijos", indicó.



Además, el famoso productor puertorriqueño, Flow La Movie era un joven luchador y admiró que a su corta edad logró muchas cosas.

"(Era) un luchador, una persona que yo admiraba porque me veía jovencito, como yo era antes, luchando, y yo creo que él había logrado lo que yo no logré antes de tener una familia y andar con ella. Lamento mucho esa pérdida a Nio (García), a Casper (Mágico) que es su cuñado", comentó.



El productor Flow La Movie, su esposa, hijos y tripulación de la aeronave en la que viajaba rumbo a Florida se estrellara luego de intentar aterrizar de emergencia minutos después de haber despegado.