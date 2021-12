"El CNE contrató un consorcio fantasma": PSH emite nuevos señalamientos por presunto fraude

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los candidatos a diputados por el Partido Salvador de Honduras (PSH) siguen sosteniendo que el número de diputados que refleja el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) no corresponde a lo que en realidad obtuvieron en las urnas, pues aseguran ser víctimas de un fraude electoral.



Este jueves, ellos y otras autoridades del instituto político convocaron a una conferencia de prensa en su sede, donde mostraron actas con presuntas inconsistencias, las cuales aseguran han presentado ante el CNE en busca de la debida corrección, pero que ni así han podido revertir el daño.



Allan Macoto, aspirante a diputado por el partido, dijo que tras iniciar el proceso de escrutinio especial, donde se suponía que se revisarían las inconsistencias y se harían las correcciones pertinentes, estas no se ven reflejadas en el escáner utilizado, por lo que no se ha mostrado ninguna modificación y las impugnaciones no han servido de nada.



"Hemos documentado bien todo esto, no queremos que nos sigan engañando. No estamos confiando en ese escrutinio especial, eso es una mentira más que le están haciendo creer al pueblo. Seguimos exigiendo el voto por voto", aseguró.

"Hemos estado recibiendo información desde el extranjero, personas que han estado dando cuenta de las irregularidades en nuestro país y eso sucede ¿por qué? Porque el CNE contrató a un consorcio fantasma, tres en uno", agregó.

"Hemos descubierto que las tres empresas, la que te brinda el servicio biométrico, la que te brinda el (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) TREP y la auditoria están conectadas. Hay una conexión entre ellos y eso es ilegal, no se puede ser juez y parte", aseveró.

Entre las empresas señaladas se encuentra Smartmatic, la que se encargó de proveer el servicio biométrico y que según conoció EL HERALDO -semanas antes de la firma del contrato- ha prestado sus servicios en procesos electorales de países como Estados Unidos, México, Bolivia, Zambia, Filipinas, Venezuela, Brasil, Uganda, Inglaterra, Bélgica, Inglaterra, Argentina, Estonia, Bulgaria, Omán, entre otros.



Según argumentó Macoto, en los países donde la empresa ha brindado servicios se han reportado "resultados electorales dudosos" y en el caso de Honduras, además hubo un precio mayor que en otras naciones que tienen una cantidad más grande de población y por ende, de votantes.

"En Honduras fueron varios millones de dólares y en Argentina, que la población es enorme, esta empresa cobró 1.5 millones de dólares aproximadamente. ¿Por qué más caro para Honduras? Algún día lo vamos a descubrir", argumentó.



Ante esto, los aspirantes a diputados exigieron que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) presente cuanto antes los documento de la licitación para la contratación de servicios electorales entre el CNE y las empresas.

Por su parte, la candidata a diputada por Francisco Morazán, Isis Romero, agregó que "nada de lo que se está subiendo al sistema es real, por mucho que cuenten las actas, no van a escanearse correctamente. Tiene que haber una auditoria forense. Compañeros que están en todo el país, pronúnciense, porque no perdieron, les robaron la voluntad soberana".

