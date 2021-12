Ben Affleck responde a las críticas sobre su matrimonio con Jennifer Garner

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Luego de causar revuelo en las redes sociales por sus polémicas declaraciones sobre sus problemas con el alcoholismo y su matrimonio con Jennifer Garner, el famoso actor de Hollywood, Ben Affleck, reaccionó a las críticas.



Fue durante el programa de Jimmy Kimmel que el ganador del premio Oscar habló de su entrevista con Howard Stern y lo bien que se sintió de ser tan sincero, sin embargo, aseguró que las cosas se sacaron de contexto.



"Una entrevista realmente genial, larga, en profundidad, de dos horas. Hablamos mucho sobre mi familia, el divorcio y el alcoholismo ... y cómo tienes que ser responsable y cariñoso", dijo.



El novio de Jennifer López contó que él quedó satisfecho y feliz con lo que dijo y aseguró que pensó que debía hacer entrevistas “más honestas, exploratorias y de autoevaluación. Entonces empiezo a ver todo esto en Twitter. Y yo estaba como: ‘¿qué es esto?’".

El actor que dio vida a Batman dijo que se compartieron citas textuales de su entrevista y las hicieron parecer como algo malo.



Ben no negó haber dicho las cosas que se han reportado, pero afirmó que "habían tomado literalmente la conversación y la habían hecho parecer como si estuviera diciendo exactamente lo contrario de lo que había dicho”.



"Decía que había culpado a mi exesposa por mi alcoholismo, que estaba atrapado en este matrimonio. Simplemente me hizo parecer el peor, el más insensible, estúpido y horrible tipo", expresó.



"Eso no es cierto, no creo eso, es exactamente lo contrario de lo que soy, de lo que creo, y no quisiera que mis hijos dijeran una mala palabra sobre su madre”, añadió.