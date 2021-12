Analizan exigir carnet de vacunación en la toma de posesión de Xiomara Castro

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Comisión de Traspaso designada por la presidenta electa Xiomara Castro continúa afinando los preparativos para el 27 de enero de 2022, fecha en la que asumirá la presidencia la primera mujer en Honduras.



Sin embargo, aunque el evento esté siendo esperado con ansias por una parte de la población, los integrantes de la comitiva aseguran que no todos podrán disfrutarlo en vivo en el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino, en Tegucigalpa, puesto que están considerando todas las medidas pertinentes en el marco de la pandemia del covid-19 que aún azota al país.



La doctora Julissa Villanueva, quien es parte de la comisión, aseguró que "el tema de la salud es prioritario, reconocer los antecedentes en los que vivimos. El personal de salud ya no está siendo contratado, los triajes se cierran, las vacunas no están a la orden del día, no hay adecuados diagnósticos y la seriedad y la crisis nos obliga a ser responsables y en esta toma de posesión los que vengan al Estadio Nacional deberán de ser los más fuertes, los que tengan las mejores condiciones".

En ese sentido, Villanueva explicó que se pedirá a la población implementar las medidas de bioseguridad pertinentes, al tiempo que destacó que los adultos mayores, niños y otras personas vulnerables podrán ver el evento desde sus hogares, para evitar exponerse ante la enfermedad que ya deja 10,440 personas fallecidas y más de 378 mil contagios en el país.



"Uno de los puntos que yo pienso que es importante es exigir el carnet con (dosis de) refuerzos", agregó.

Toma de posesión sin fondos del Estado

Por otra parte, el pasado martes, el presidente de la Comisión de Transición, Jari Dixon, informó, a través de una conferencia de prensa, que no se pretende utilizar fondos públicos para la embestidura, por lo que la ceremonia será financiada a través de donaciones hechas por el mismo pueblo hondureño.



Además, Belinda Martínez, miembro de la Comisión, agregó que la toma de posesión de Castro será "sin derroches económicos y con lo estrictamente necesario, algo austero".

