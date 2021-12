TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente Manuel Zelaya aseguró que, desde que dejó el cargo en 2009 (a raíz de un derrocamiento militar), la deuda pública de Honduras ha crecido porcentualmente en 600 veces en comparación con el vigente débito acumulado.



"La deuda se ha multiplicado en 600 veces el porcentaje. Cuando a mí me sacaron Honduras tenía una deuda de 3,000 millones de dólares, hoy tiene una deuda de casi 17,000 millones de dólares", dijo el esposo de Xiomara Castro, virtual ganadora de la presidencia, a la cadena RT, de Rusia.



En el siguiente video, desde el segundo 41, se puede apreciar la aseveración de Rosales, quien será el primer caballero (denominación no oficial) a partir del 27 de enero de 2022, en un hecho histórico en la República.



El equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus escudriñó los informes trimestrales del servicio de la deuda pública de 2009 a 2021 en el portal web de la Secretaría de Finanzas para conocer la escala del endeudamiento en los últimos 12 años.

Trémulo adeudo

En puntos porcentuales, del 30 de junio de 2009 (último mes de la administración de Zelaya) al 30 de septiembre de 2021, la rendición más reciente, la deuda pública creció en 531.



Y en cifras acumuladas, de 2,445 millones de dólares pasó a 15,466 (con tres administraciones gubernamentales), un crecimiento de casi seis veces, que representan el 58% del Producto Interno Bruto (PIB).





Cifras de Finanzas precisan que, en 2004, veinticuatro meses antes de que Zelaya tomara el poder, el saldo de la deuda fue de 5,208 millones de dólares.



Para 2005 bajó a 4,452, mientras que en 2006 se redujo a 3,021, y en 2007 cayó a 2,049 millones de dólares como consecuencia de la gestión del gobierno del exmandatario nacionalista Ricardo Maduro.



El 60% de la deuda externa de la nación, que ascendía a 5,000 millones de dólares, fue perdonada después de que el grupo de los ocho (G8) anunció la exoneración tras la celebración de una cumbre en Glenagles, Escocia, en la que fijaron que la deuda pública de 18 países pobres, incluido Honduras, sería no pagada.



"Me siento profundamente emocionado por esta noticia. Quiero agradecerle a los ochos países que han participado en esto, al G8, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para expresarles ese agradecimiento”, afirmó el expresidente en una rueda de prensa en aquel momento.



Honduras se comprometió con los organismos internacionales a que el dinero de la condonación lo destinaría a la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) con el objetivo de bajar la necesidad en 24 puntos en 10 años, lo cual no se cumplió.

Deuda insostenible

En el primer semestre de 2009, la administración de Zelaya suscribió convenios de deuda externa por un monto de 208 millones de dólares, con al menos cinco entidades.



Los recursos provenientes de esos préstamos se usarían en financiamientos de proyectos de los sectores energético, agrícola, salud, transporte y varios.



En el cierre de 2008, el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) advirtió que al ritmo en que Zelaya llevaba al país, la deuda externa en enero de 2010 subiría a 3,000 millones de dólares.



El Fosdeh, en ese sentido, cuestionó la política de endeudamiento de Zelaya porque la nación volvió al camino de la insostenibilidad de la deuda externa.



El economista Guillermo Altamirano expresó que "no sabíamos con claridad para qué nos endeudábamos a largo plazo, ni mucho menos los proyectos que realizarían", haciendo alusión a la administración de Zelaya.



Ahora, 12 años más tarde, Honduras adeuda casi 16,000 millones de dólares, una situación que, para los analistas económicos, es el presagio de un futuro "bastante precario para el siguiente gobierno".



"Limita a la siguiente administración en el cumplimiento de sus propuestas porque prácticamente el dinero del Presupuesto General será para el pago de la deuda y de los salarios", consideró el economista Claudio Salgado.



Mencionó también que, en función del nivel de endeudamiento, Honduras debería tener obras o acciones evidentes que justifiquen los préstamos adquiridos.



"Es exageradamente alto. Se ha quintuplicado esa deuda y realmente no hay ninguna obra majestuosa que justifique tal endeudamiento", comentó.



Otros estudiosos de la economía proyectan que, por cómo se presenta el panorama, Honduras llegará a un punto de endeudamiento que no podrá pagar si no ejecutan estrategias para evitar los préstamos.

Conclusión

Que Honduras haya experimentado un crecimiento de 2,445 millones de dólares, de junio de 2009, a 15,446, hasta septiembre de 2021, significa un aumento del 531% en concepto de deuda pública.



En ese sentido, la aseveración del expresidente Zelaya, que la deuda se ha multiplicado en 600 veces el porcentaje desde que él terminó en administración, tiene una calificación de Verdadero.



La calificación tiene dos aspectos a considerar: el primero es que la cifra de Zelaya es próxima a lo que sucedió y, en efecto, en el área económica las proyecciones o acercamientos a situaciones numéricas son válidas.

