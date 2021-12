Aeropuerto Toncontín comienza a operar solo con vuelos nacionales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los 2,012 metros de longitud de la pista de aterrizaje del aeropuerto Toncontín recibieron a la 1:26 p.m. del miércoles el último vuelo internacional, procedente de Dallas, Estados Unidos.



Unos 53 minutos más tarde se escucharon por última vez las turbinas del avión de una aerolínea americana, sonido que a las 2:19 p.m. anunciaba su despegue hacia Dallas, vuelo que se convirtió en la última salida internacional del Toncontín.



Ambos vuelos serán recordados por pasajeros, pilotos, empleados del aeropuerto y capitalinos, ya que oficialmente son los últimos arribos internacionales al Toncontín, porque el día llegó, a partir de este jueves las aerolíneas internacionales funcionarán en el aeropuerto de Palmerola, ubicado en Comayagua.



Con mucha nostalgia, capitalinos acudieron a la plaza con vista a la pista de aterrizaje y con su teléfono celular grabaron el último arribo internacional.

El aeropuerto de la capital seguirá en función de vuelos nacionales, de aviación civil privada y de Fuerzas Armadas. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo

¿Qué pasará con Toncontín?

El superintendente de la Superintendencia de Alianza Público Privada, César Cáceres, afirmó a EL HERALDO que el miércoles concluyó la habilitación para vuelos internacionales del aeropuerto Toncontín, y quien determina esa decisión es la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil.



Cáceres explicó que a partir de este día solo van a operar vuelos nacionales en el longevo Toncontín. Al igual los vuelos de aviación civil privada y la Fuerza Aérea con los vuelos oficiales. “Todo aquel vuelo que requiere de migración, aduana, control sanitario, seguridad, operará a partir de mañana (hoy) desde Palmerola”, aseveró el superintendente.



En el Toncontín continuará la operación de la aduana multimodal, ya que todo producto con destino a Tegucigalpa el proceso de desaduanaje se hace en el aeropuerto de la capital. También seguirá operando la terminal de carga aérea.

“Quedará pendiente qué se quiere llevar a futuro. Particularmente en mi experiencia, ¿por qué no pensar en una terminal de buses?, si tiene parque, si tiene espacio y conexión rápida al anillo, podría desarrollarse como una terminal, sería interesante ver esta opción”, expresó.



Por su parte, el virtual alcalde de la capital, Jorge Aldana, dejó claro que no está en contra del aeropuerto Palmerola, ya que nadie debe oponerse al desarrollo de una ciudad. Sin embargo, considera que “la capital de Honduras no puede quedar desconectada del mundo, por eso hemos hablado con la presidenta electa (Xiomara Castro) y ha fijado una posición de mantener Toncontín abierto y hay que revisar el contrato”, dijo Aldana.



El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juan Carlos Sikaffy, manifestó que nos toca adaptarnos al cambio y que las expectativas que se han generado con Palmerola sean reales. Considera que Toncontín tiene que quedar habilitado para vuelos regionales, “porque no es posible que para un vuelo de media hora se tenga que viajar hora y media en carretera”, dijo.

Los viajeros internacionales arribaron por última vez el Toncontín. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo

