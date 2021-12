Marcelo Pereira aclara su discusión con el argentino Diego Auzqui en Guatemala

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El defensor Marcelo Pereira habló a su retornó a Tegucigalpa, tras perder una nueva final de la Liga Concacaf ante Comunicaciones, sobre el fuerte altercado verbal que tuvo con su compañero argentino Diego Auzqui.



“Nada, son cosas que nosotros hablamos dentro del campo, son gritos, cosas que en fútbol se viven, solo las viví yo y Auzqui, lo que pasa es que la prensa dice que es una pelea y yo ahorita terminó aquí y me abrazo con él, entonces, son calenturas del partido donde uno se dice de todo, pero no es porque estoy achacando al compañero o le estoy diciendo que nos vamos a las trompadas, simplemente son cosas que se hablan dentro del terreno de juego y por la calentura del mismo se viven, pero no pasa más que eso”.

¿Qué fue lo que más influyó, el desgaste físico o mental?

“Ahora podemos encontrar muchas cosas que pudieron haber influido, creo que tenemos que hacer una autocrítica y reconocer que no hicimos lo que teníamos que hacer, al final nos tocó pagar la factura y estamos tristes”.



Marcelo Pereira fue uno de los pocos futbolistas de Motagua que dio la cara tras la derrota del equipo azul ante Comunicaciones en la final de la Liga Concacaf. El defensor, visiblemente triste, habló de las situaciones que se vivieron durante el cotejo, contó que salió lesionado su rodilla, el encontronazo con Auzqui y pidió disculpas a la afición del Ciclón.

¿Qué pasó factura en el equipo para perder otra final?

“Creo que se determina mucho por las jugadas, muy puntuales, no pudimos mantener la ventaja que teníamos, estamos muy tristes, dolidos, entendemos a la afición. Sabemos que es algo duro y lo vivimos como tal, lo que ellos sufren nosotros también, nos duele y no queda más que levantar la cabeza e ir a pensar las cosas bien y seguir trabajando”.

¿Comprende la calentura del aficionado que no basta solo llegar a la final?



“Lo comprendo, porque mi familia también es aficionada al fútbol, por mis compañeros, quienes somos los que estamos en esto, nos duele, sabemos cómo le duele al hincha y nada más. Las palabras no resultan en este momento, pero hay que pedirles disculpa por todo el esfuerzo que hacen ellos”.



¿Es fracaso para Motagua perder dos títulos de esta forma?



“Sí, es un fracaso, porque Motagua aspira a ganar todos los torneos y cuando no se es campeón es un fracaso, porque cada campeonato se aspira a eso”.

