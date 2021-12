¿Seguirá abierto al público el rancho "Los Tres Potrillos?

JALISCO, MÉXICO.- Durante años el cantante Vicente Fernández abrió al público su famoso rancho "Los Tres Potrillos". Ahí los fanáticos se lo encontraban muy seguido, podían ver sus caballos y compartir momentos inolvidables en el lujoso lugar. Sin embargo, muchas dudas surgen sobre qué ocurrirá con este lugar ahora que murió el "Charro de Huentitán".



Su hijo Gerardo Fernández confesó que seguirán cumpliendo con la voluntad de su padre, por lo que el rancho seguirá abierto al público.



“El rancho es de los tres y va a seguir siendo, y es la casa de toda la gente que quiera seguir viniendo a conocer, por eso es el hecho de que mi papá aquí quedara, para que el que quiera venir a visitar a mi papá, aquí es la casa de toda la gente”, comentó.

No quedó claro si la gente podrá visitar la cripta donde fue enterrado Fernández, pues se construyó en la entrada de la casa principal del rancho.



Gerardo también mencionó que como familia no están devastados porque su papá les enseñó a ser fuertes. "Si fueron cuatro meses que la realidad nomás nosotros sabíamos cómo estaba mi papá, fue una pesadilla para toda la familia, pero el que más ganas le echó todo el tiempo fue mi papá”.



Asimismo, dijo que están todos unidos para apoyar a su mamá, quien ha sido "la base de toda nuestra familia cuando mi papá no estaba, ella era la que nos hacía de papá y mamá en la casa".



Fernández tampoco se mostró muy entusiasmado de que se le hiciera un homenaje en Bellas Artes a su padre.

