Roberto Moreira: "Estamos muy dolidos por no poder cumplir"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Roberto Moreira, goleador de esta noche ante Comunicaciones, manifestó su pesar tras haber perdido la final de la Liga Concacaf.



“No logramos el objetivo, creo que en los primeros minutos del primer tiempo jugamos muy bien y después no pudimos sostener el resultado”, dijo Moreira al final del partido.



El Ciclón no pudo lograr la remontada y tampoco defender el resultado que los tenía ganando en los primeros minutos del partido.



“Cometimos errores y por consecuencia de ello vinieron los goles del Comunicaciones. Estamos muy dolidos por no poder cumplir con el objetivo, nos queda un sabor muy amargo y ahora nos queda volver a trabajar para el año que viene”, dijo el goleador paraguayo.



