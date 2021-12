Lucha contra el dengue se fortalecerá con sanciones en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Región Metropolitana de Salud (RMS) reiteró que se sumarán a la lucha para hacer respetar la ordenanza para sancionar a los que no colaboren durante los operativos contra el dengue. “En la Mesa Multisectorial nos hemos comprometido, queremos que se cumpla esa ordenanza que obliga a las personas a cooperar con el control vectorial”, señaló Harry Bock, jefe de la RMS.



El galeno ejemplificó que si visitan un bloque con 10 casas y solo logran ingresar a cuatro, el trabajo “queda en nada”.



De acuerdo con Bock, para aplicar la ordenanza se requiere identificar a los dueños de las casas o predios, una vez identificados pueden comenzar a aplicar las sanciones.

Sin aplicación

Hay que recordar que el artículo seis de la ordenanza vigente desde el 2015 indica que los capitalinos que no colaboren en el combate contra el dengue podrían recibir una multa de entre cinco y diez mil lempiras.



La colaboración, a la que están obligados los capitalinos, incluye el libre acceso a personal debidamente identificado a casas, talleres, negocios y solares para destruir criaderos, entregar BTI o fumigar.



Por su parte, el personal del Juzgado Municipal reveló que hasta el momento no han logrado sancionar a ninguna persona por no colaborar en las intervenciones.

