Puentes Bailey agarran polvo en Primer Batallón de Ingenieros

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En una bodega del Primer Batallón de Ingenieros, en Siguatepeque, Comayagua, permanecen almacenados unos 220 metros lineales de puentes modulares provisionales tipo Bailey.



Las estructuras tienen la capacidad para formar al menos cinco puentes, pero por ahora solo agarran polvo.



Esta es la segunda base militar donde están encerrados los puentes Bailey, anteriormente estuvieron guardados en la 105 Brigada de Infantería en San Pedro Sula, Cortés.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO visitó la zona, pero la Secretaría de Defensa explicó que ellos solo los cuidan.



Las autoridades de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) argumentaron que ellos los compraron para la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), pero están cargados a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep).



Al final no se sabe quién decidirá qué pasará con los puentes Bailey comprados a 137 millones de lempiras para la emergencia desatada por los huracanes Eta y Iota.

Desorden

En el contrato de compra número DCPV 191-2021, denominado “Suministro de puentes modulares tipo Bailey”, entre Invest-H y la empresa estadounidense Acrow Corporation of America se determinó que la entrega de los 600 metros lineales se realizaría en un plazo de 90 días en la 105 Brigada de Infantería en San Pedro Sula, Cortés.



A partir de ahí y ante la necesidad de recuperar las vías de comunicación dañadas, Invest-H determinaría a qué lugares se enviaría de manera urgente a instalar los 20 puentes Bailey comprados.



Un año después de la desgracia de los huracanes, 15 estructuras ya salieron a diferentes municipios de Honduras, pero 11 no han sido instalados y cinco salieron de una base militar para ir a parar a otra.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO llegó hasta el Primer Batallón de Ingenieros, en Siguatepeque, Comayagua, para verificar el depósito de 220 metros lineales de puente modular tipo Bailey.



Invest-H explicó que los trasladó de base militar para acercarlos a los municipios donde posiblemente iban a ser instalados, pero por ahora no se ha tomado la decisión, por lo que siguen embodegados.



Al llegar a la base militar, los uniformados confirmaron que las estructuras de hierro llevan algún tiempo en el lugar a la espera de que se tomen decisiones sobre qué va a pasar con ellos a corto plazo.



Destacaron que no podían permitir el acceso a la bodega de almacenamiento porque los puentes no eran de ellos sino de Invest-H, por lo que estaban brindando un servicio únicamente de resguardo.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO PLUS solicitó de manera formal el acceso para ver los puentes a Invest-H, pero los funcionarios responsables explicaron que ellos no podían otorgar un permiso de ingreso de un medio de comunicación a una base militar y, si la intención era ser veedores, pues debían darle apertura a todos los interesados.



Además, destacaron que si bien es cierto que los puentes fueron comprados durante la emergencia por Invest-H, en la realidad le pertenecen a Copeco, pues ellos son los que decidirán a qué parte de Honduras serán enviados.



Las estructuras Bailey están cargadas al sistema como propiedad de Insep, por lo que no se sabe con certeza quiénes van a decidir sobre las estructuras abandonadas en el Primer Batallón de Ingenieros.



Mientras tanto, los municipios afectados por los huracanes Eta y Iota, así como algunas zonas productoras del país, urgen de estructuras modulares de este tipo para al menos poder sacar los productos o comunicar aldeas que por años han permanecido sin puentes dignos.

Mediante un recorrido se evidenció que los Bailey no han sido instalados. Foto: El Heraldo

Recorrido

Además de los cinco puentes Bailey empolvados en el Primer Batallón de Ingenieros, la Unidad Investigativa de EL HERALDO constató mediante un recorrido que 12 de los 15 puentes enviados a diferentes municipios de Honduras no han sido instalados.



Las estructuras modulares permanecen abandonadas a las orillas de las carreteras y, mientras tanto, los pobladores han optado por abrir caminos improvisados tanto para personas como para el tráfico de vehículos.



Los puentes Bailey fueron comprados como un mecanismo de alivio para poder retomar la comunicación entre diferentes municipios del país que resultaron incomunicados por los huracanes Eta y Iota.

Hasta el momento, solo los puentes en Cedros, Francisco Morazán; otro en Cortés y uno en Ocotepeque están instalados y debidamente funcionando; hay uno en proceso de construcción y el resto son adornos a la orilla de la calle.



El tiempo para la instalación de los puentes Bailey juega en contra, pues la temporada de lluvias está próxima a comenzar y en el caso de los que están agarrando polvo en el Primer Batallón de Ingenieros no se sabe a dónde se enviarán.

