EN VIVO: Motagua vence 2-0 a Comunicaciones en la final de la Liga Concacaf

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Motagua está ganando 2-0 al Comunicaciones en la final de la Liga Concacaf.









Alineaciones confirmadas

El 11 del Motagua: Jonathan Rougier, Marcelo Pereira, Wesly Decas, Omar Elvir, Marcelo Santos, Juan Delgado, Jonathan Núñez, Diego Auzqui, Kevin López, Marco Vega y Roberto Moreria. DT Diego Vázquez.



Suplentes: Marlon Licona, Carlos Meléndez, Jesse Moncada, Matías Galvaliz, Josué Villafranca, Gonzalo Klusener e Iván López.



Comunicaciones: Kevin Moscoso, Nicolás Samayoa, Karel Espino, Andrés Lezcano, José Contreras, Rafael Morales, Óscar Santis, Jorge Aparicio, José Corena, Stheven Robles y Juan Anangonó. DT Willy Coito.



La banca: Pérez, Pinto, Saravia, Júnior Lacayo, Larín, Bueno y García.

La previa

Para Motagua la final que tiene que remontar ante Comunicaciones representa tres situaciones: ser campeón de la Liga Concacaf por primera vez, representar dignamente a Honduras en torneos internacionales y devolverle la alegría a su fiel afición.



El equipo de Diego Vázquez, que ha estado tres veces en esta misma instancia, se ha mostrado optimista para este evento deportivo que, hasta ahora, es el más importante porque en la liga local quedaron eliminados en semifinales ante Real España.



"Es sí o sí, es el último juego, es la gran final y lo que te catapulta a lo que has venido trabajando y recorriendo en todos esos partidos. Tenemos esa ilusión y mañana vamos a salir a buscar el partido que nos favorezca", dijo Marcelo Pereira.



"La concentración en todo el partido, seguramente hay que corregir esos errores y cuestiones individuales y estar finos en todas las líneas. Ahí podríamos hacer la diferencia para poder ser campeones", aseguró Jonathan Rougier.

Busca la victoria

La situación para que el Ciclón sea campeón es sumamente compleja porque tiene varios factores de peso en su contra: están de visita, tienen el marcador en contra y no cuentan con el calor de su gente.



Pero es aquí donde se evidenciará la capacidad de Diego Vázquez para gravitar en este tipo de escenarios con los vientos en contra. Asimismo, este juego se presta para que los jugadores muestren su grandeza y casta.



Los hondureños llegan con la desventaja 1-2 al caer en casa ante este mismo rival.



El Comunicaciones por su parte está listo para alzar su primera copa en este certamen en el que no pintaban como favoritos.

“Venimos bien, confiados del trabajo que se ha hecho, sabemos que Motagua es un equipo con muchas virtudes y será muy difícil. Lo respetamos y ellos vienen y han soñado con este título al igual que nosotros. No tenemos que cometer errores, los dos equipos dejarán todo dentro de la cancha, de eso no me queda duda y quien sea inteligente saldrá adelante. Confiamos en lo que hemos venido haciendo a lo largo de este torneo y así será”, acotó Willy Coito, DT de los de Guatemala.



El partido comenzará a las 9:00 de la noche en el Estadio Doroteo Guamuch Flores de la Ciudad de Guatemala, Guatemala.