"Sarita" presume su familia en Pasión de Gavilanes 2

BOGOTÁ, COLOMBIA.- "Sarita" Elizondo, personaje que protagoniza la actriz Natasha Klauss, presumió en sus redes sociales la "hermosa familia" que tendrá junto a Franco Reyes en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes.



Fue a través de Instagram que la guapa colombiana compartió que serán padres en la telenovela que se estrenará en febrero de 2022.



Natasha, quien comenzó a grabar sus escenas junto a Michel Brown tras confirmar su participación en la producción colombiana, presumió a su familia ficticia junto a una fotografía.



"Hermosa familia de ficción #reyeselizondo Sara, Franco, Gaby, Andres nos toco duro en está mueva temporada. Mucho amor, pasión y sobretodo unión para aguantar todo lo que se le viene a esta familia", fue el mensaje que compartió junto a la fotografía de sus hijos y esposo.

Días antes, había compartido una imagen de ella junto a su amado en la telenovela.



"Por fin juntos de nuevo en el set. 17 años pasaron y acá estamos de vuelta", comentó. Y es que Michel Brown, quien interpreta a Franco, se sumó hace unas semanas a las grabaciones tras encontrar un "tiempo" para filmar.

La actriz colombiana manifestó en varias ocasiones su deseo de volver a convertirse en "Sarita" Elizondo, por lo que en sus redes comparte lo mucho que estpa disfrutando esta etapa.

"Para mí no es una grabación normal, no es un trabajo normal, es ver hecho realidad un sueño con el que venimos en el corazón hace muchos años y la vida nos lo regaló", reveló hace unas semanas.



"Sarita marcó un antes y un después y que la vida te regale una segunda oportunidad de volverle a dar vida no tiene precio, estoy viviendo un sueño", reconoció emocionada.