Unos cuatro nasrallistas se perfilan para dirigir el Congreso Nacional

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por lo menos cuatro diputados electos del Partido Salvador de Honduras (PSH), entre los cuales hay tres mujeres, se perfilan para ocupar la presidencia del Congreso Nacional a partir del 25 de enero. Entre las mujeres destaca Maribel Espinoza, quien aspiró en su momento a la Presidencia de la República por el Partido Liberal liderando la corriente Maribel Ya pero desistió.



“El nuevo presidente del Congreso Nacional lo designará Salvador Nasralla como firmante del pacto político que hizo previo a las elecciones generales con el partido Libertad y Refundación”, dijo Espinoza. Y “por más que traten de impedirlo los sectores que siempre han negociado en el Congreso Nacional, no lo podrán boicotear, eso no sucederá sobre todo porque es un mandato del pueblo”, expresó.

Según las fuentes consultadas por EL HERALDO, también aspiran Fátima Mena, diputada por Cortés, y la esposa del propio Nasralla, Iroska Elvir, electa diputada por Francisco Morazán.



Entre los hombres se menciona a Luis Redondo, quien escribió un tuit agradeciendo “a todas las personas que me proponen a través de los medios, me honra que lo hagan, así como no les he defraudado en todos estos años, así será siempre”.



El interés por la presidencia del Congreso cobró mayor fuerza en el PSH desde el momento en que la presidenta electa Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya declararan que cumplirán el compromiso con Nasralla.

'Compromisos se cumplen'

El partido Libertad y Refundación (Libre) cumplirá cabalmente el compromiso que tiene con el Partido Salvador de Honduras (PSH) de darle la potestad a su líder, Salvador Nasralla, de proponer al presidente del Congreso Nacional.

“Nosotros tenemos un compromiso y los compromisos, además de que están firmados, se cumplen”, afirmó el coordinador general del partido de izquierda, el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

En entrevista a EL HERALDO, Zelaya ahondó en que “el compromiso que hicimos con Salvador, claro que Xiomara lo va a cumplir, de eso no tenga la menor duda”. ¿Y si no reúnen la mayoría simple de 65 diputados?, se le preguntó, contestando: “Usted me pregunta por el compromiso y yo le digo que sí, es un compromiso y estos se cumplen”.

“Nosotros, que no manejamos dinero, que no manejamos estructura, nuestra comunicación con el pueblo se basa en el desempeño de la palabra, siempre ha sido así”. “Si no tuviéramos palabra, no tuviéramos amigos, aliados, socios, hermanos ni compañeros de lucha”, añadió.

