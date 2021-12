Toma de posesión de Xiomara Castro no sería en el Estadio Nacional por mal estado del recinto

El Estadio Nacional no sería la sede de la toma de posesión de la primera presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La toma de posesión de Xiomara Castro será en Tegucigalpa, pero no se efectuaría en el Estadio Nacional porque la instalación actualmente no se encuentra en condiciones de acoger a más de 15 mil personas.



“Hoy en la mañana se mandó unos ingenieros y arquitectos para ver y hay problemas con la estructura, hay un peligro para realizarlo ahí. El Congreso Nacional no lo tenemos como opción pero la idea es que se mantenga acá en Tegucigalpa”, dijo a EL HERALDO, Belinda Martínez quien forma parte de la comisión que trabaja en la toma de posesión.



Asimismo, Martínez detalló que la toma de posesión será “sin derroches económicos y con lo estrictamente necesario, algo austero”.



En redes sociales se pidió que el evento se dé en San Pedro Sula pues ha sido el municipio que más respaldo le dio a Castro de Zelaya, pero Martínez, quien conforma esta comitiva con Jari Dixon y Natalie Roque, descarta que sea en la capital industrial.



“Es normal que la gente pida eso, hay muchas consideraciones pero será en Tegucigalpa. Estamos viendo dónde será y dependerá del informe que nos den el Estadio Nacional que es donde generalmente se ha hecho”.



Para finalizar, la licenciada e integrante de Libre confirmó que “la decisión es invitar a todos los dignatarios” de la región, entre ellos Manuel López Obrador de México y Nayib Bukele de El Salvador.



