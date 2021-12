Hallada muerta en su domicilio la actriz española Verónica Forqué

MADRID, ESPAÑA.- La actriz española Verónica Forqué, quien trabajó entre otros con Pedro Almodóvar y fue una de las intérpretes más queridas por el público de su país, fue hallada muerta el lunes en su domicilio madrileño al parecer como consecuencia de un suicidio, según confirmaron a AFP fuentes policiales.



"Se ha quitado la vida en su domicilio en Madrid", declararon estas fuentes, sin dar mas detalles.



Hija del director José María Forqué, nació en Madrid en 1955 y se inició en el cine trabajando en películas de su padre a principios de los años 70.

Había empezado en el cine, aún casi adolescente, en 1972, con "Mi querida señorita", de Jaime de Armiñán, y además de rodar bajo la dirección de su padre, también trabajó en sus primeros años con Carlos Saura y Manuel Gutiérrez Aragón, dos de los grandes directores de cine españoles.



Pero fue en 1984, con "¿Qué he hecho yo para merecer esto?", de Pedro Almodóvar, cuando Verónica Forqué alcanzó la popularidad. Con Almodóvar repetiría en las películas "Matador" (1986) y "Kika" (1993), consolidándose como una de las actrices más prolíficas y queridas por el público español.



Fue galardonada cuatro veces en los Premios Goya, incluido el de mejor actriz por su papel en "Kika".



Al conocerse su fallecimiento, la productora de Almodóvar, El Deseo, envió un mensaje expresando su tristeza: “El vacío que deja en nuestras vidas y nuestro cine es irrecuperable. Se ha ido una actriz extraordinaria y una persona insustituible con la que tuvimos el honor de trabajar y compartir vida. Buen viaje, Verónica”.

"Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera. D.E.P", declaró por su lado el actor español Antonio Banderas en Twitter.

"La gente me quiere"

Verónica Forqué está estrechamente vinculada al cine español de los 80 y 90, a menudo irreverente y festivo de la transición política. Forqué, pelirroja de pelo alborotado, tenía talento tanto para el drama como para la comedia, y eso la convirtió en una de las actrices más queridas de España.



“Soy consciente de que la gente me quiere. Es algo que valoro mucho, que cuido porque es un precioso regalo. No soy una persona complicada y creo que tengo buen carácter.", declaró en entrevista en 2019 al diario El País.



La Academia de Cine española, en un tuit de despedida este lunes, la califica de "rostro imprescindible del cine español de las últimas décadas".



"Nos deja una actriz brillante y una persona encantadora. Fue maravilloso poder entrevistarla", señaló por su lado el exvicepresidente del gobierno y exlíder de la formación Podemos (izquierda), Pablo Iglesias, en Twitter.



Se ignoran las razones de su suicidio, pero el realizador, actor y productor Carlo D'Ursi escribió una triste reflexión desde su perfil de Twitter, citado este lunes por el diario El Confidencial: " Morir sola, con 66 años y víctima de una depresión no estaba escrito en ningún guión".

