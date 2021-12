¡Sorprendente! UEFA repetirá sorteo de la Champions tras error técnico

PARÍS, FRANCIA.- Luego de haber definido los cruces de los octavos de final de la Champions League este lunes, la UEFA anunció que repetirá el sorteo de esta instancia en la máxima competición de clubes luego de reconocer que existió un problema técnico.



"Debido a un problema técnico con el programa de un proveedor de servicios externo que indica a los responsables qué equipos son elegibles para jugar contra los otros, un error informático se produjo durante el sorteo. Por ello, el sorteo fue declarado nulo y se volverá a realizar por completo a las 14h00 GMT", indicó el ente rector del fútbol europeo.

LEA TAMBIÉN: Messi vs Cristiano: Manchester enfrentará al PSG en octavos de la Champions



De esta manera la confederación europea ha dado marcha atrás pocos minutos después de haber definido los duelos de los octavos de final de la Champions League, siendo esta una decisión sin precedentes.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.