El Seguro Social reanudará la vacunación anticovid en esta semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) reanudará esta semana la vacunación contra el covid-19.



La institución ha aplicado un total de 1,029,216 dosis de la vacuna anticovid desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford a su población de afiliados y beneficiarios mayores de 18 años de edad.



Esa cantidad de dosis anticovid se aplicó hasta el 30 de noviembre, pues la institución se quedó sin existencias en sus almacenes de biológicos. Desde ese entonces no se está inmunizando a los derechohabientes.

El Seguro Social ya recibió el 70 por ciento de las 1.4 millones de dosis que pactó con la farmacéutica, con el respaldo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.



Para esta semana está previsto que ingrese un lote de vacunas de más de 214 mil inoculantes y que se reanude el proceso de inmunización.



“Vamos bastante bien, gracias a la campaña masiva que se hizo logramos cerrar ciclo con las vacunas que teníamos al 30 de noviembre y agotamos las que teníamos”, explicó a EL HERALDO José Cueva, epidemiólogo de la institución.

Añadió que esperan recibir un nuevo lote de vacunas el 14 de diciembre, es decir, mañana, y se comenzaría a vacunar entre el 15 y el 17 de este mes, por los preparativos de ingreso y distribución a nivel nacional.



“Tenemos pendiente de vacunar todavía cerca del 30 por ciento de los afiliados y esa es la población que vamos a buscar ahorita”, manifestó el galeno. Ese porcentaje representa más de 400 mil derechohabientes que todavía no se han vacunado contra la enfermedad viral.



Cuevas manifestó que pronto se estará anunciando los puntos de vacunación que se habilitarán para captar a la población.



“Pretendemos habilitar puntos de vacunación fijos y móviles que sería a través de brigadas a diferentes puntos, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula y otras ciudades”, especificó el médico.

A su vez, dijo que la prioridad será buscar a la población que no ha recibido su primera dosis, pero también se aplicarán segundas y terceras dosis.



La institución está aplicando las terceras dosis dos meses después de la segunda.



Asimismo, está aplicando dosis de refuerzo a los seis meses, si el esquema primario recibido es diferente a AstraZeneca. Sin embargo, quienes hayan recibido la vacuna de Johnson & Johnson pueden recibir el refuerzo a los dos meses de la dosis única.

Por su parte, Clara Nolasco, coordinadora de Farmacovigilancia, Investigación y Análisis del IHSS, señaló que están satisfechos de que según el plan de la institución se aplicó al 30 de noviembre la totalidad de dosis recibidas.



“Hemos tenido la respuesta del pueblo hondureño que ha acudido a aplicarse la vacuna de AstraZeneca”, indicó la galena.



Agregó que han cumplido con el plan y se les terminaron las existencias de dosis.

Nolasco comentó que este breve tiempo que el IHSS no ha estado vacunando es una oportunidad para que el personal de salud encargado del proceso de inmunización tome un pequeño descanso porque ha estado trabajando arduamente sin detenerse, incluso los fines de semana.



“Gracias a Dios la gente se ha concientizado, el llamado es para la población porque existe una nueva variante de preocupación que es ómicron y que tenemos que acudir a vacunarnos antes de que llegue al país”, solicitó.



Lamentó que otros países han tenido que cerrar fronteras y han vuelto al confinamiento por los contagios de la nueva variante.

Situación epidemiológica

En lo que va de diciembre el IHSS no ha reportado ningún fallecido por covid-19.



De enero a noviembre de este año han fallecido 632 personas que no resistieron las complicaciones del virus, la mayoría no estaban vacunadas. Actualmente solo hay cuatro pacientes ingresados en el centro asistencial.

Situación en el país

Honduras registra hasta el 10 de diciembre 378,561 casos positivos de covid-19.



De esa cantidad, 10,421 hondureños han fallecido por las complicaciones de este mal. A diario están falleciendo entre cuatro y seis pacientes, cuando antes se registraban entre 40 y 50 defunciones.



La vacunación ha influido en la reducción de contagios, hospitalizaciones y muertes. A nivel nacional se han aplicado 8.6 millones de dosis anticovid-19.

